Cantabria invertirá 13,8 millones en la próxima campaña de vacunación, un 28% más

Archivo - Una profesional sanitaria sostiene un vial con vacuna.- Archivo - Juan Manuel Serrano Arce - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria invertirá 13,8 millones de euros en la próxima campaña de vacunación, lo que supone un 28 por ciento más que en la campaña del año pasado y un 80 por ciento más que en 2023, que principalmente reforzará la inmunización frente a la gripe y el Virus Respiratorio Sincitial (VRS).

Así lo ha anunciado el consejero de Salud, César Pascual, que, acompañado del consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades, Sergio Silva, ha presentado los resultados de la campaña pasada, que son "mucho mejores" que la anterior, así como las principales novedades de la prevista para 2026-2027.

Pascual ha subrayado que la inversión que realizará el Ejecutivo autonómico a la próxima campaña de vacunación es la cifra "más alta" de su historia, que se enmarca en la decisión de "situar la prevención en el centro de su estrategia sanitaria".

Así, se reforzará la vacunación frente a la gripe para priorizar a los mayores de 60 años, personas vulnerables y pacientes crónicos, embarazadas, profesionales sanitarios y sociosanitarios, con una "captación activa" desde Atención Primaria.

Además, se ampliará hasta los 7 años la vacunación infantil escolar. Y también se ampliará la inmunización al VRS a personas institucionalizadas mayores de 60 años, a pacientes adultos de riesgo y nuevos grupos vulnerables.

FOMENTAR LA VACUNACIÓN DE EMBARAZADAS Y SANITARIOS

Por otro lado, Pascual ha hecho balance de la campaña de vacunación e inmunización 2025-2026, concebida como una estrategia integrada frente a infecciones respiratorias, gripe, COVID y VRS.

Ha detallado que la vacunación antigripal en mayores de 60 años creció hasta el 54,8 (1,8% más que en la campaña anterior) y la infantil --de 6 a 59 meses-- llegó al 58,8% (+7,5%).

Esta cobertura refleja el impacto de la ampliación del programa escolar y la captación activa desde los centros de salud y hospitales del Servicio Cántabro de Salud (SCS).

La inmunización frente al VRS infantil alcanzó el 96,1% (+1,1%) y la vacunación del COVID en mayores de 70 años ha llegado al 40,1%, porcentaje "mucho mejor" que el de la anterior campaña (33,3%). Mientras que la vacunación en mayores de 65 años institucionalizados se situó en el 54,5%.

Aun así, el titular de Salud ha indicado que hay "margen de mejora", sobre todo en embarazadas, donde el porcentaje de vacunación frente a la gripe es del 36% (+1,6%). Además, hay que redoblar los esfuerzos con los profesionales sanitarios, donde la cobertura de vacunación frente a la gripe es del 41,3% (-2,3%).

"ÉXITO" DE LA VACUNACIÓN EN EL ENTORNO ESCOLAR

Por otro lado, los resultados de la vacuna intranasal, administrada por equipos de enfermería del SCS desplazados a los centros y que se ha hecho extensiva a docentes y personal administrativo, reflejan una elevada aceptación por parte de la comunidad educativa y una mejora en la cobertura vacunal respecto a campañas previas, "que se ha caracterizado por la ausencia de incidencias".

Además, tras el éxito registrado el pasado curso 2024-2025 con el proyecto piloto de vacunación infantil en centros educativos -destinado a alumnado de segundo ciclo de Infantil (3 y 4 años) en 32 centros de cuatro áreas de salud- este curso la iniciativa se amplió hasta 192 centros públicos y concertados, más del 90% de los colegios que ofertan Infantil.

Silva ha puesto en valor que esta estrategia se consolida como una herramienta "clave", no solo para proteger a la población infantil, sino también para reducir la transmisión comunitaria del virus, "contribuyendo a proteger a los grupos más vulnerables, especialmente los mayores".

Asimismo, ha subrayado que, desde una perspectiva social, esta estrategia favorece la conciliación de la vida familiar y laboral, al tiempo que contribuye a universalizar el acceso, incluyendo aquellos menores con mayor vulnerabilidad y menor contacto con el sistema sanitario.

Los resultados en la población infantil reflejan un índice de cobertura superior al registrado en campañas previas, realizadas exclusivamente en centros de salud.

La cobertura en la cohorte de 3 a 4 años ha pasado del 30,8%, en la campaña previa al proyecto piloto, a un 46,6% en la que introdujo esta novedad y, finalmente, al 62,3% en la campaña actual, al abrir la vacunación a todos los centros.

De forma especial, la campaña ha registrado un notable éxito, con altas coberturas en centros como el José Arce Bodega (98,1%); el CEIP Menéndez Pelayo (78,7%); el CEIP Pintor Escudero Espronceda (73,9%) o el CC Las Esclavas con un 72%.

Una parte importante de los centros presenta coberturas intermedias en torno al 40 o 60%, ha manifestado Silva, lo que indica la "buena" aceptación general de la campaña y una base sólida sobre la que seguir incrementando la participación en futuras ediciones.

Respecto a la "elevada" participación de las familias, Silva cree que esto pone de manifiesto que "la población no rechaza la prevención cuando se le da más facilidades".

Ha indicado que un 70,7% de las familias manifiesta su preferencia por que la vacunación antigripal se siga realizando en los centros educativos en próximas temporadas.

Finalmente, ambos consejeros han coincidido en señalar que la "gran lección" de esta campaña es que "cuando acercas la vacuna, la gente responde", lo que cambia la forma de entender la salud pública.

Y es que durante esta última campaña también se habilitaron puntos extraordinarios de vacunación en Santander, Torrelavega y Laredo, y se vacunó en hospitales, residencias y centros educativos. Además, se movilizó a Atención Primaria y participaron hospitales y servicios de medicina preventiva.