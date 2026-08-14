Cantabria invertirá casi 4 millones de euros en la construcción de 30 VPO en Cabuérniga

El consejero de Fomento, Roberto Media, durante una visita a Cabuérniga. - GOBIERNO DE CANTABRIA

CABUÉRNIGA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Fomento licitará en septiembre la redacción del proyecto para la construcción de unas 30 viviendas de protección oficial (VPO) en Renedo de Cabuérniga, con una inversión de casi 4 millones de euros.

En un comunicado, el Gobierno de Cantabria ha subrayado que este proyecto, que forma parte del segundo Plan de Vivienda de Cantabria, permitirá recuperar una actuación prevista desde el año 2011 para construir 24 VPO en dos fases.

Sin embargo, el consejero ha lamentado que "lo único que se ha hecho en estos años ha sido colocar un cartel, pero la realidad es que nunca se ha llegado a ejecutar nada".

Media ha explicado que, ahora, se actualizará el proyecto para elevar el número de viviendas inicialmente previstas en esta promoción, que ofertará los inmuebles tanto en régimen de alquiler asequible como en alquiler con opción a compra.

En este sentido, ha destacado la importancia de esta actuación para una comarca "en la que también existe necesidad de vivienda protegida" y, especialmente, para un municipio como Cabuérniga, "en riesgo de despoblamiento".

Así, ha señalado que disponer de al menos de 30 nuevas viviendas permitirá que personas de todo este entorno puedan trasladarse al municipio y desarrollar allí su proyecto de vida.

"En todas las comarcas hace falta vivienda de protección, en esta también", ha subrayado Media, que ha apuntado que la actuación pretende ofrecer nuevas oportunidades ante los actuales precios del alquiler y la falta de oferta en muchas zonas como esta.

VISITA A LAS OBRAS DEL PUENTE SOBRE EL ARROYO CANAL DE CABORZAL

Durante su visita a Cabuérniga, Media se ha acercado a supervisar las obras de mejora del puente sobre el arroyo Canal de Caborzal, una actuación que el Ayuntamiento está ejecutando con un presupuesto de casi 95.000 euros, y que está financiada por su departamento.

El titular de Fomento ha explicado que se trata de un punto en el que se producen inundaciones que afectan "a numerosos vecinos" y ha destacado que la nueva infraestructura "va a permitir el desagüe de ese río en condiciones".

Las obras ya han comenzado y, según el consejero, se espera que puedan concluir en un corto periodo de tiempo.

ACTUACIONES DE SANEAMIENTO

Por otro lado, el consejero también ha visitados los trabajos de ampliación de la red de saneamiento en Renedo de Cabuérniga, que han contado con una inversión autonómica de algo más de 35.000 euros.

Con esta actuación, se ha evitado el vertido de aguas fecales de 6 viviendas de la zona a una fosa séptica y conducirlas, mediante un nuevo colector, hacia la red de saneamiento municipal existente.

Por último, el responsable del ramo ha avanzado que la Dirección General de Aguas y Puertos está trabajando junto al Ayuntamiento en otro proyecto técnico para seguir dotando de saneamiento a esta localidad, que a día de hoy continúa vertiendo todas sus aguas fecales al río, y poner en funcionamiento su depuradora, que pasará a ser gestionada por la empresa pública MARE.

Media ha asegurado que una vez dispongan de los permisos y autorizaciones oportunas podrán ejecutar estos trabajos y evitar "uno de estos puntos negros" que existen dentro del municipio de Cabuérniga.