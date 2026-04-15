Cantabria invertirá más de 2,1 millones para reformar y mejorar sus ocho partidos judiciales

La consejera de Justicia, Isabel Urrutia, y el alcalde de Laredo, Miguel González, visitan el Tribunal de Instancia del municipio - GOBIERNO

LAREDO, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria tiene previsto destinar más de 2,1 millones de euros, "la mayor inversión de la historia de Cantabria en materia de justicia", para acometer el proceso de reforma y mejora de los ocho partidos judiciales de la comunidad, una medida acordada en julio de 2024 dentro del Pacto de la Justicia.

Esta cuantía se destinará tanto a obras de reforma de las sedes judiciales como al desarrollo y adaptación del sistema de gestión procesal Vereda a la nueva estructura judicial, según ha anunciado la consejera del área, Isabel Urrutia. Como ha dicho, se trata de una inversión que "ya tiene forma y cuantía" en los Presupuestos Generales de Cantabria que se prevén aprobar en el Parlamento el próximo 27 de abril.

Urrutia ha hecho este anuncio durante una visita al Tribunal de Instancia de Laredo para conocer de primera mano su situación y sus necesidades, ya que desde el 1 de julio ya está adaptado a la nueva organización impuesta por la Ley de Eficiencia Judicial.

La consejera ha recordado la "importante inversión" en materia de justicia" que se ha llevado a cabo durante esta legislatura, primero con la digitalización del Registro Civil en los años 2024 y 2025, incluida la digitalización de los libros de registro desde el año 1960.

Además, se ha facilitado la interoperabilidad entre los diferentes registros, dotando a las oficinas judiciales en los municipios de medios materiales y equipamientos, ordenadores, equipos de videoconferencias "que permiten algo muy importante: acercar la justicia a los ciudadanos y no que los ciudadanos tengan que venir a la justicia", ha afirmado.

A ello se une la transformación también sufrida en este tribunal, convirtiendo los juzgados en plazas y centralizando la prestación de servicios de funcionarios a todo el Tribunal. A este respecto, la consejera ha destacado el modelo de Cantabria, "un ejemplo a nivel nacional" en la implantación de la Ley de Eficiencia.

NECESIDADES EN LAREDO

Durante la visita, en la que ha estado acompañada del alcalde de Laredo, Miguel González, y del director general de Justicia y Víctimas del Terrorismo, Juan Sáez, Urrutia ha podido conocer las necesidades para la adecuación y mejora del edificio que alberga este Tribunal de Laredo, que data del siglo XIX y que precisa de una serie de mejoras.

A ello se suma la falta de espacio para prestar unos servicios de calidad, ya que el edificio tiene una superficie de unos 900 metros cuadrados y necesitaría ampliarse hasta los 1.500 metros, ha indicado la consejera.

También se precisa adecuar una sala adicional para víctimas de violencia que no pueden tener la privacidad necesaria, renovar la sala para videoconferencias o tener unos calabozos, así como reubicar las dependencias de la Fiscalía al no cumplirse con los baremos de accesibilidad.

En este sentido, la titular de Justicia ha anunciado que se requiere de una inversión de poco más de 100.000 euros, que permitirán resolver problemas de humedades y de condensaciones en los archivos y en diferentes despachos.

Asimismo, ha emplazado al Ayuntamiento de Laredo, y concretamente a su alcalde, a compartir estas necesidades, en especial las relacionadas con los problemas de espacio. "Yo creo que hay que dar una solución a medio o largo plazo", ha dicho Urrutia.

El partido judicial de Laredo cuenta con dos Agrupaciones de Secretarías (en Ramales de la Victoria y en Colindres) que incluyen las diez Oficinas de Justicia en los Municipios (Arredondo, Ramales de la Victoria, Rasines, Ruesga y Soba, por un lado, y Ampuero, Colindres, Liendo, Limpias y Voto, por otro).

Cada una de estas dos agrupaciones cuenta con dos funcionarios dependientes de la Dirección General de Justicia y Víctimas del Terrorismo (un gestor y un auxilio procesal). A su vez, el Tribunal está integrado por una Sección única de Civil e Instrucción con dos plazas de Juez, y dos Letradas de la Administración de Justicia, personal dependiente del Ministerio, y 17 funcionarios del Gobierno de Cantabria, siendo la de Laredo es una de las más estables de todos los partidos judiciales.

DATOS JUDICIALES DE CANTABRIA

Urrutia ha aprovechado la visita para valorar los datos publicados recientemente por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria que indican que los órganos judiciales de la comunidad resolvieron en 2025 un 4% más de asuntos de los que ingresaron y que los procedimientos que se encontraban en trámite al final del año habían disminuido respecto un 5% respecto a 2024.

"Creo que es una muy buena noticia para Cantabria, porque Cantabria está a la cabeza de España en resolución y es una de las mejores administraciones de justicia de todo el territorio español", ha dicho la consejera.

"Resolvemos por encima de la media, reducimos tiempo y pendencia por encima de la media y avanzamos más que nadie", ha celebrado, al tiempo que ha hecho hincapié en el empeño del Gobierno regional en dotar a Cantabria de una Administración de Justicia "ágil, eficiente y a la vanguardia".