Cantabria lanza la tercera convocatoria de la OEP 2025-2026 en la Administración General con 206 plazas

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SANTANDER, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha lanzado la tercera convocatoria de plazas de turno libre de las ofertas de empleo público 2025 y 2026 de la Administración General, formada por 206 plazas de personal funcionario y laboral. Destacan por su número las 100 plazas de Empleado de Servicios y las 62 del Cuerpo Administrativo.

Tras la publicación, este lunes 7, de la orden de convocatoria de estas plazas en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), se ha abierto el plazo de solicitud para poder participar en las pruebas selectivas, que serán por el sistema de oposición libre.

El plazo de solicitud se mantendrá abierto hasta el 28 de septiembre con el objetivo de celebrar las primeras pruebas a partir del 1 de noviembre, según los plazos avanzados en mayo por la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia.

El tercer bloque de convocatorias publicado hoy por está formado por 206 plazas de las que 93 son de personal funcionario y 113 de laborales.

Respecto al personal funcionario, se convocan plazas del Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas (6 plazas), Capitán de la Marina Mercante (2), Periodismo (2), Técnico de Organización (3), Enfermería de Empresa (3), Fisioterapia (3), Ingeniero Técnico de Obras Públicas (3) e Ingeniero Técnico Químico (1).

Además, se convocan plazas de Interprete de Lengua de Signos (2 plazas), Perito Judicial (4), Escala de Agentes de Pesca (2) y del Cuerpo Administrativo (62 plazas).

Respecto al personal laboral, se convocan plazas de Oficial de Oficios de Obra Pública (1), Operario de Mantenimiento (6), Empleado de Servicios (100 plazas) y Subalterno (6).

Urrutia ha destacado el cumplimiento de los plazos de ejecución de la OEP en la Administración General, una de las más importantes la última década con un total de 899 plazas, y que propiciará la mejora y modernización de los servicios públicos autonómicos, además de garantizar el relevo generacional.

Durante este verano se han celebrado las primeras pruebas de las 103 plazas convocadas de la OEP 2025-2026, puestos de mayor necesidad y urgencia para la Administración autonómica, entre los que se encuentran las de ingenieros técnicos agrícolas, bomberos forestales, operario de carreteras y auxiliar de enfermería, entre otros.

Igualmente, a comienzos de verano se han convocado otras 282 plazas de personal funcionario y laboral, cuyos primeros exámenes se comenzarán a celebrar este mes de septiembre.

Respecto a la cobertura de 25 plazas de bombero para los parques de emergencia autonómicos, ya ha finalizado la cuarta de las pruebas para acceder a estos puestos que garantizarán las guardias mínimas de cuatro efectivos con el fin de garantizar la seguridad de las personas asistidas como la de los propios bomberos.

Solo queda por realizar a los aspirantes a bomberos autonómicos una de las pruebas sobre el programa de materias comunes para, posteriormente, hacer la valoración de méritos, los reconocimientos médicos y el curso de formación.