Cantabria y Lanzarote destacan los "buenos datos" de los vuelos que unen ambos territorios, con un aumento de visitantes

Reunión entre el Gobierno de Cantabria y el Cabildo de Lanzarote. - RAÚL LUCIO/GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria y el Cabildo de Lanzarote han destacado el "éxito" de la colaboración entre ambos territorios, rubricado en el convenio ratificado en septiembre y que recogía la conectividad aérea como uno de los componentes estratégicos más relevantes, y que se refleja en "un aumento de visitantes".

En concreto, han subrayado los "buenos datos" que registran los vuelos que unen ambos territorios, lo que "invita a seguir avanzando en esta línea".

Así lo han señalado el consejero de Cultura, Turismo y Deporte de Cantabria, Luis Martínez Abad; y el presidente del Cabildo de Lanzarote y La Graciosa, Oswaldo Betancort García, que han mantenido este jueves un encuentro en el Palacio de Festivales de Santander para abordar los principales desafíos que comparten en materias sobre turismo, economía, patrimonio y seguridad.

Betancort ha señalado que el vuelo a Santander "es el primero que une Lanzarote con la Península" y la elección de esta región "no es casualidad, ya que "se ajusta" al perfil de visitante nacional que desean.

Mientras que Martínez Abad ha agradecido la disposición de los representantes isleños, y ha avanzado que se analizarán otras líneas de colaboración en otros sectores como el primario o iniciativas en materia de digitalización, emergencias y patrimonio.

PROYECTOS TURÍSTICOS, ECONÓMICOS Y DE SEGURIDAD

Así, en el ámbito turístico, durante la reunión se ha analizado un modelo "más cualitativo", basado en la sostenibilidad, la gobernanza compartida, la inteligencia turística y la atracción de talento joven, prestando especial atención a la gestión de los espacios naturales y al equilibrio entre actividad turística y bienestar ciudadano.

En materia económica, se ha destacado la necesidad de avanzar en la diversificación productiva, aprovechar los fondos europeos Next Generation y fortalecer la cooperación entre municipios.

Respecto al sector primario, el encuentro ha puesto el foco en la modernización de infraestructuras de regadío y ganaderas, el impulso a la agricultura ecológica y la importancia del relevo generacional.

En patrimonio histórico, se ha subrayado la necesidad de proteger y rehabilitar bienes culturales, potenciar el patrimonio rural y etnográfico y mejorar su integración en la oferta turística mediante rutas e iniciativas de interpretación.

Por último, en seguridad y emergencias, se han analizado estrategias de prevención frente al cambio climático, la gestión de incendios y catástrofes naturales, así como los nuevos retos relacionados con la ciberseguridad y las emergencias sanitarias, destacando la importancia de la coordinación entre instituciones.