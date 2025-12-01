Cantabria está libre de peste porcina africana pero adopta medidas, con recomendaciones obligatorias para la caza

Archivo - Una manada de jabalíes. - EUROPA PRESS/ARCHIVO

SANTANDER, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Cantabria es una comunidad libre de peste porcina africana y a día de hoy no existe "ninguna sospecha ni indicio compatible" en explotaciones ni en fauna silvestre, si bien mantiene un "riesgo controlado" y está adoptando "todas las medidas de prevención necesarias" para proteger al sector porcino, a la fauna silvestre y al sector cinegético, con recomendaciones obligatorias para este último.

Así lo ha informado este lunes a preguntas de la prensa la consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, María Jesús Susinos, que ha señalado que la aparición de un foco de peste porcina en Barcelona, es "un hecho grave que exige la máxima vigilancia".

Susinos ha explicado que Cantabria tiene activas las recomendaciones respecto a la peste porcina que han llegado desde el Ministerio, relacionadas con un control intensivo de movimientos de animales, especialmente procedentes de la zona con restricciones; y un refuerzo y una revisión de las medidas de bioseguridad en las granjas, con control de accesos, limpieza y desinfección obligatoria de vehículos, el manejo seguro de los subproductos y la prohibición estricta del uso de restos de comida.

También se recoge una vigilancia clínica reforzada por parte de veterinarios oficiales, así como de la fauna silvestre, ya que el jabalí es un reservorio "clave" en la expansión de la peste porcina africana.

Además, la Consejería activará el incremento de muestreos de jabalíes encontrados muertos. "Vamos a actuar de manera coordinada y directa con las sociedades de campo para la notificación inmediata de hallazgos sospechosos y vamos a reforzar la vigilancia pasiva, que es esencial para la detección de estos focos", ha manifestado Susinos.

En cuanto a las implicaciones de esta enfermedad para la caza en Cantabria, no se establecen restricciones generales a la actividad cinegética.

No obstante, se aplican una serie de recomendaciones que son obligatorias, como el uso de guantes y el eviscerado higiénico en el campo, la gestión controlada de las vísceras y los subproductos, evitar que queden en el medio natural los materiales utilizados en la desinfección de cuchillos, vehículos y ropa entre batidas, la comunicación inmediata al 112 o al veterinario oficial si se encuentra un jabalí muerto sin una causa evidente y evitar movimientos innecesarios de piezas o de trofeos hacia otras comunidades.

La consejera ha indicado que hace 30 años desde la última vez que apareció esta enfermedad vírica en España, que actualmente se encuentra en 13 países en Europa, que es "altamente" contagiosa y que afecta exclusivamente a los cerdos domésticos y a los jabalíes, provocando una mortalidad "muy elevada".

Asimismo, ha apuntado que no existe tratamiento ni vacuna eficaz en Europa en este momento y, aunque "no afecta a las personas", tiene un "alto impacto económico y ganadero extremadamente grave".

119 EXPLOTACIONES DE PORCINO

Según ha explicado, en Cantabria el censo porcino está compuesto por explotaciones familiares de autoconsumo y por granjas de tamaño medio, y, aunque "no tiene un peso relevante" en la estructura agraria, la protección sanitaria es "prioritaria".

En concreto, la región cuenta con 119 explotaciones de porcino, de las que 112 tienen menos de 25 animales y otras siete cuentan con 25 animales, mientras que la explotación más grande tiene 90.

La consejera ha manifestado que el brote que se ha producido en Barcelona "incrementa el riesgo general en España", como ha sucedido con la dermatosis nodular contagiosa, por los movimientos de animales y los vehículos de transporte, los restos cárnicos contaminados o mal gestionados, los desplazamientos y la dinámica poblacional del jabalí y la actividad cinegética, si no se aplican medidas de bioseguridad.

"TRANQUILIDAD Y RESPONSABILIDAD"

De esta forma, ha destacado que la colaboración del sector cinegético en este caso es "fundamental". Así, Susinos ha trasladado un mensaje de "tranquilidad" porque "Cantabria actúa con anticipación y con rigor", al tiempo que transmitido también un mensaje de "responsabilidad" porque "la bioseguridad en la granja es la principal barrera frente a la enfermedad".

Finalmente, ha añadido que la Dirección General de Ganadería mantiene un "contacto constante" con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), con el Centro de Coordinación de Alertas Veterinarias y con las comunidades vecinas para garantizar que cualquier medida o restricción se aplique de una manera "armonizada y rápida".

"Pedimos la colaboración activa de ganaderos, veterinarios y cazadores porque quiero insistir en que la prevención es tarea de todos", ha sentenciado.