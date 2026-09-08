Cantabria licita por 1,1 millones su stand para Fitur y las ferias de turismo de 2027

Archivo - Stand de Cantabria en foto de archivo - JOSE ROMAN CAVIA SOTO - Archivo

SANTANDER 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Turismo, a través de Cantur, ha iniciado el procedimiento de licitación para la construcción de los estands institucionales con los que Cantabria estará presente en Fitur y en diferentes certámenes turísticos que tienen lugar a lo largo de 2027 en el territorio nacional, con un presupuesto de 1,1 millones de euros.

Cantur prepara así la participación de Cantabria en la feria turística madrileña, una de las más importantes del sector a nivel mundial, y en ferias nacionales con espacios expositivos en formato reducido que proyectan la imagen de la comunidad autónoma y promocionan su oferta turística ante viajeros y profesionales del sector.

La licitación, con un presupuesto base de 1.104.273 euros, IVA incluido, se estructura en dos lotes diferenciados en función de la naturaleza de los trabajos: el suministro de los espacios expositivos, por un lado, y la producción de contenidos audiovisuales, por otro. La contratación parte de la identidad visual establecida en el proyecto de diseño y ejecución ya desarrollado por Artipubli S.L.

El Lote 1, con un presupuesto de 1.065.553 euros con IVA, contempla el suministro en régimen de alquiler del estand principal de Cantabria en Fitur, un espacio de diseño con una superficie de 966 metros cuadrados, así como las adaptaciones necesarias para la participación en otras ferias de turismo nacionales en las que Cantabria estará presente durante 2027, con espacios de 64 metros cuadrados. Se trata de B-Travel (Barcelona), Expovacaciones (Bilbao) e Intur (Valladolid).

Además del suministro, el contrato incluye el transporte, montaje, desmontaje, así como la decoración, ambientación, equipamiento, mantenimiento, limpieza, almacenaje, seguros y demás servicios y suministros complementarios vinculados al funcionamiento de los estands, entre ellos personal de sala, catering y actividades de animación.

Por su parte, el Lote 2, con un presupuesto de 38.720 euros, IVA incluido, comprende la prestación de servicios para la producción de contenidos audiovisuales específicos para los espacios expositivos.

En concreto, se trata del diseño, la grabación y producción de contenidos audiovisuales en formato UHD/4K destinados al conjunto expositivo.

Estos deberán integrarse en los espacios diseñados para las ferias mediante sistemas de proyección sincronizados con los elementos de iluminación y sonido, con el objetivo de reforzar el carácter experiencial de los espacios promocionales de Cantabria.

La fecha de presentación de ofertas finaliza el día 13 de octubre a las 14.00 horas.

El plazo máximo de ejecución será de 16 meses desde la formalización del contrato, de manera que la prestación de los servicios abarque el conjunto de la programación de ferias de promoción turística prevista para 2027.

La contratación se tramita mediante procedimiento abierto ordinario y el expediente puede consultarse en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Mediante otro procedimiento también publicado hoy, se licitan los servicios de alojamiento y transporte de personal que asistirá a las ferias con un presupuesto base de licitación de 75.658 euros con impuestos incluidos.