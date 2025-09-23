Cantabria licita la recuperación de la ruta a Lanzarote con dos vuelos semanales

El contrato de promoción y marketing, por un año y un máximo de 538.540 euros, prevé un mínimo de 120 frecuencias por ejercicio

SANTANDER, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha sacado a licitación el contrato de servicios de publicidad para acciones promocionales y de marketing en soportes y medios de compañías aéreas dirigidas al mercado de Lanzarote, con el objetivo de recuperar esta conexión entre la isla canaria y el aeropuerto Seve Ballesteros, que se operó hasta el año 2018.

La licitación del contrato -por un año prorrogable durante otros tres e importe máximo de 538.450 euros anuales- permitirá unir el aeródromo cántabro con el isleño con dos vuelos semanales a partir de la temporada de verano, con un mínimo de 120 frecuencias anuales.

La incorporación de la conexión con Lanzarote, que se sumará a las ya existentes con Gran Canaria y Tenerife, mejorará la conectividad con Canarias con una oferta total de siete vuelos semanales a las islas.

Además de Lanzarote, Cantabria también contará a partir del verano 2026 con vuelos a Sofía (Bulgaria) y Almería, incorporaciones que son fruto del trabajo las consejerías de Turismo y Transportes del Gobierno regional, informa en una nota de prensa.

El propósito del Ejecutivo es seguir trabajando para mejorar la operatividad del Seve Ballesteros y reforzar su competitividad. Para ello, se busca atraer a nuevas compañías que diversifiquen las opciones del aeropuerto cántabro, así como intentar recuperar las cuatro rutas que Ryanair ha anunciado que deja de operar (Roma, Milán, Viena y París).

LANZAROTE

La licitación de Lanzarote se puede consultar en la Plataforma de Contratación del Sector Público y la fecha límite para la presentación de ofertas finalizará el 22 de octubre a las 14.00 horas.

Este contrato tendrá una duración de un año prorrogable por tres más, evaluando cada ejercicio la continuidad de las acciones publicitarias y adaptándolo a las dinámicas del mercado. El importe máximo del contrato es de 538.450 euros anuales.

Actualmente, también está abierta la licitación de Sofía (Bulgaria) y en las próximas semanas se publicará la de Almería.