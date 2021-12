Cantabria liderará la recuperación de la actividad preCovid y creará 15.000 empleos, según BBVA

El banco pronostica un crecimiento del PIB del 5,9% este año y del 5,4% el próximo, cuando la tasa de paro bajaría al 9,8%

SANTANDER, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Cantabria será la primera comunidad española en retornar a sus niveles de actividad previos a la pandemia del coronavirus, debido a un ajuste "menos intenso" al de la media nacional en 2020 -un 9,45% frente a un 10,8%- y a una recuperación superior, con un crecimiento estimado del PIB cercano al 6% este año (5,9%) y del 5,4% el próximo.

En el plano laboral, y de cumplirse este escenario, se podrían crear alrededor de 15.000 nuevos puestos de trabajo, entre 2020 y 2022, y al cierre de este último ejercicio la tasa de paro se reduciría hasta el 9,8%. Ello teniendo en cuenta que la región ya habría recuperado el nivel de empleo anterior a la crisis del Covid.

Son las principales conclusiones del informe de BBVA Research 'Situación Cantabria' que ha presentado este viernes el economista jefe para España de la entidad financiera, Miguel Cardoso, en una rueda de prensa telemática en la que ha estado acompañado por el director territorial Norte del banco, Carlos Gorria.

En su comparecencia ante los medios, posterior a un encuentro presencial con el jefe del Gobierno autonómico, Miguel Ángel Revilla, el experto ha advertido de algunas "dudas" de cara a esa recuperación, como las interrupciones en las cadenas de producción -algo que afecta sobre todo a la industria- o el incremento del precio del combustible y las materias primas -particularmente el de la electricidad, que está "comiéndose" los márgenes de las empresas-.

Pero Cardoso también ha alertado del "retraso" en la llegada de fondos europeos de recuperación Next Generation y en la ejecución de las inversiones asociadas. Asimismo, ha aludido al "riesgo sanitario" que supone la permanencia de la pandemia, así como al bajo grado de vacunación en países "fundamentales" para el crecimiento de las exportaciones cántabras y el buen funcionamiento de su industria.

De hecho, el impulso que permitirán las ayudas previstas de Bruselas junto con la aceleración del consumo por parte de los habitantes de la comunidad y la recuperación y normalización del turismo -sobre todo visitantes nacionales- estarían detrás del esperado avance de la recuperación en Cantabria.

También podría influir a la baja sobre las previsiones del BBVA si el INE, el Instituto Nacional de Estadística, confirma que el crecimiento en el tercer trimestre del año para España no habría sido tan elevado como esperaba el Servicio de Estudios del banco -para el conjunto de 2021 espera un crecimiento económico del 5,2% en todo el país, por debajo del 5,9% pronosticado a Cantabria-. Y el enquistamiento de la inflación podría igualmente condicionar el crecimiento.

SÓLIDA RECUPERACIÓN DE CANTABRIA

De momento, y según el estudio de la entidad financiera, la economía cántabra muestra una "sólida" recuperación en el segundo y tercer trimestres de 2021, gracias al citado dinamismo del consumo, la actividad industrial, las exportaciones regionales de bienes y el turismo.

Así, en la actualidad, los niveles de actividad serían menos de un 5% inferiores a los registrados a finales de 2019, según ha apuntado el economista. La recuperación estaría siendo "intensa" en el empleo, con un nivel similar al registrado al cierre del citado ejercicio.

En términos de PIB, tras el primer trimestre de este año -que estuvo marcado por una tasa de variación negativa debido a las restricciones para contener la pandemia-, se ha ido acelerando el crecimiento hasta registrar niveles superiores a dos puntos porcentuales y alcanzar un índice al alza del 8% en el tercero.

En el repunte de la economía cántabra y su comportamiento diferencial respecto a la española han influido distintos indicadores, entre ellos el buen funcionamiento de la industria, que ha experimentado un avance del 15%, siendo así mayor el peso de este sector en la región que en el conjunto del país.

La positiva evolución de las exportaciones cántabras -donde destaca el impulso de semimanufacturas y bienes de equipo, así como las ventas a Europa- y el aumento de la afiliación a la Seguridad Social, superior en la comunidad que en el conjunto estatal, también están detrás de ese avance favorable.

En el campo laboral y dentro de la comunidad destaca Santander, que muestra un mejor comportamiento que el resto de la región. Así, la capital recuperó en el primer trimestre de este ejercicio la cifra de cotizantes previa a la pandemia, y la diferencia es de tres puntos porcentuales sobre el reto de áreas urbanas, donde el empleo sería aún ligeramente inferior al nivel de 2019.

Ello se debe, en palabras del representante del BBVA, al peso de la ciudad como "motor de crecimiento" de la región así como al que tienen algunos servicios, caso de la sanidad o la educación, o la prevalencia de otros de "alto valor".

CONSUMO

En cuanto al consumo, Cardoso ha recordado que el fin del estado de alarma impulsó el turismo, sobre todo el nacional, y favoreció un aumento progresivo del gasto en Cantabria. Así, el realizado en la región por residentes en otras comunidades ha recuperado ya el nivel de 2019.

En concreto, el de catellanoleoneses y vascos -principales visitantes juntos a madrileños- superó en mayo el nivel del mismo mes de dos ejercicios previos. Además, el consumo de los cántabros se aceleró desde febrero.

En este punto, el representante del BBVA ha indicado que en octubre los pagos con tarjeta de los clientes y no clientes en Terminales de Punto de Venta, TPV, del banco en Cantabria se situó un 30% por encima del realizado veinticuatro meses antes.

Y aunque estas cifras no son tan elevadas en noviembre, continúan un 20% por encima del nivel de hace dos años, ha destacado. Mientras, el gasto de cántabros en comunidades cercanas también ha recuperado niveles precrisis. Por sectores, ha subrayado la aceleración del desembolso efectuado en restauración, transporte, ocio y alojamiento.

En todo caso, la recuperación en sectores más afectados por la pandemia -como el turístico- no va "en detrimento" de otros que no se han visto influenciados -o en menor medida- por las medidas Covid, como la alimentación. También destacan desembolsos en salud -mascarilla, geles, etc-, en bienes y reformas del hogar u ocio y entretenimiento.

PREVISIONES 2022

En 2022 las previsiones del BBVA apuntan a un crecimiento del PIB cántabro del 5,4%. El dinamismo del consumo de los hogares de la región, apoyados por la bolsa de ahorro existente, el avance del turismo hacia su normalización y el impulso de los fondos europeos estarían detrás de ese "fuerte" crecimiento por segundo año consecutivo.

Así las cosas, Cantabria sería la comunidad con mayor nivel de recuperación de los niveles de PIB y PIB per cápita precrisis. De cumplirse estas previsiones, la economía autonómica crearía, en promedio del año, unos 15.000 nuevos empleos entre 2020 y 2022, lo que permitiría reducir la tasa de paro hasta el 9,8%.

Para concluir, y entre otras recomendaciones, Cardoso se ha referido a la necesidad de transformar las cadenas de producción a medio plazo y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, dado el peso en la economía regional de la producción de manufacturas y bienes de equipo.

También ha aludido al control de la pandemia para permitir que el consumo siga actuando como motor fundamental de la recuperación, ámbito en el que -a su juicio- será clave mantener loa ritmos de vacunación sin perder de vista la inmunidad a escala mundial.

Finalmente, ha abogado por abordar reformas necesarias para crear las condiciones para una recuperación "vigorosa" que permita el "máximo aprovechamiento" de los fondos europeos, así como por la colaboración público-privada al elegir y ejecutar proyectos con mayor impacto sobre el empleo y la productividad a corto y largo plazo.