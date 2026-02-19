Cantabria lideró la subida de la vivienda libre en el último trimestre de 2025: un 13,1% hasta 1.984 euro/m2

Archivo - Vista panorámica de Santander. Paseo Pereda. Frente marítimo. - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER - Archivo

SANTANDER 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cantabria fue la comunidad autónoma donde más subió el precio medio de la vivienda libre en el último trimestre de 2025 y en comparación con el mismo periodo del año anterior: un 16,7 por ciento, hasta alcanzar los 1.984 euros el metro cuadrado (frente a 1.700), y que suponen un 2,6% más que el trimestre anterior (1.933).

La región se situó así por delante de comunidades como Madrid y la Valenciana, ambas con un avance del 15,8%, Islas Baleares (14,9%) en un trimestre en el que ninguna autonomía redujo su precio frente al ejercicio previo.

En España, la vivienda libre se encareció de media un 13,1% en los últimos tres meses del pasado ejercicio en tasa interanual, hasta los 2.230 euros por metro cuadrado, lo que supone nuevo récord de la serie histórica tras el máximo alcanzado el trimestre previo, según datos de la estadística sobre el valor tasado de la vivienda del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana recogidos por Europa Press.

De acuerdo con estos datos, el precio de la vivienda libre ha experimentado una subida trimestral del 3,6% en todo el país y ha superado tanto el precio máximo registrado entre julio y septiembre de 2025 (2.153 euros) como el segundo mayor precio registrado en el primer trimestre de 2008 (2.101 euros).

En comparación al trimestre previo, los avance más importantes entre octubre y diciembre se dieron en Comunidad de Madrid (+4,5%), Comunidad Valenciana (+4,1%), así como Ceuta y Melilla (+4,1%). Sólo se registró un retroceso en Extremadura, con un ligero descenso del 0,3%.

De esta manera, la Comunidad de Madrid cerró el año con el precio del metro cuadrado más elevado, con 3.902 euros. Le siguen Islas Baleares, con 3.809 euros por metro cuadrado, y País Vasco, con 2.967 euros por metro cuadrado.