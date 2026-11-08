Cantabria está este lunes en aviso amarillo por viento sur

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SANTANDER 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cantabria estará este lunes, 9 de noviembre, en aviso amarillo (peligro bajo) por rachas de viento sur que podrán llegar a alcanzar los 90 kilómetros por hora.

En concreto, este nivel de alerta estará vigente en toda la región a excepción del litoral, entre esta medianoche y las 18.00 horas del martes.

Para esta franja temporal, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé rachas de 80 km/h en Liébana y la Cantabria del Ebro y de 90 en el centro y el valle de Villaverde, según sus datos consultados por Europa Press.