Cantabria está este lunes en aviso por lluvias y costeros

Archivo - Varias personas con paraguas cruzan un paso de cebra en Santander.-ARCHIVO - Juan Manuel Serrano Arce - Europa Press - Archivo

SANTANDER 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cantabria estará este lunes, 24 de noviembre, en aviso amarillo (riesgo) por lluvias y fenómenos costeros adversos, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) consultados por Europa Press.

En concreto, este nivel de alerta por lluvias estará vigente entre las 10.00 horas y la medianoche en el centro y el valle de Villaverde, donde se espera una precipitación acumulada de 40 litros por metro cuadrado en 12 horas.

En cuanto a los costeros, la franja litoral estará en aviso desde las 12.00 a las 7.00 horas del martes 25 por viento del Oeste o Noroeste de 50 a 61 kilómetros por hora (fuerza 7), con una probabilidad de 40%-70%.