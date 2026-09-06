Cantabria mantiene un incendio activo, otro estabilizado y seis controlados

El helicóptero del Gobierno en el incendio de Coo/Sierra del Dobra. - 112 CANTABRIA

SANTANDER 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cantabria mantiene un incendio activo en Silió, otro estabilizado en Coo/Sierra del Dobra y seis controlados en diferentes localidades.

Así, el Gobierno de Cantabria ha informado de que los seis controlados se encuentran entre Quintanas de Hormiguera (Palencia) y Mataporquera; Espinas; Colsa; Obios; Valdició, y Cicera.

En lo que respecta al fuego iniciado el pasado viernes en el municipio palentino, ha subrayado que permanece bajo control y vigilancia por parte de las brigadas terrestres, y se espera que en las últimas horas del día se pueda dar por extinguido.

Por otra parte, el Ejecutivo ha detallado que, durante el día de hoy, tanto el incendio de Correpoco como el de Coo/Sierra del Dobra ha precisado la intervención del helicóptero Gobierno además de las brigadas terrestres con autobombas, ya que contaba con condiciones meteorológicas desfavorables para su extinción

Asimismo, ha recordado que el incendio de Correpoco, que se inició el sábado por la tarde, también precisó de la movilización de varias dotaciones de bomberos del 112 por la proximidad de las llamas al núcleo urbano.

Para el lunes, se mantendrán los Servicios Especiales de Nivel 2 en todas las comarcas así como la restricción de todo tipo de quemas.