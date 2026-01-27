Cantabria mejorará el acceso a Los Machucos y restaurará "de forma inminente" la ermita rupestre de Socueva

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y el alcalde de Arredondo, Leoncio Carrascal. - GOBIERNO DE CANTABRIA

El Gobierno de Cantabria comenzará "de forma inminente" la restauración de la estructura de la ermita rupestre de San Juan de Socueva, que estará finalizada en primavera, así como ejecutará en 2026 el acceso al puerto de Los Machucos.

Así lo ha anunciado la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, en el marco de su reunión con el alcalde de Arredondo, Leoncio Carrascal, a quien ha avanzado que el Gobierno renovará el abastecimiento en Rocías, con 225.000 euros, y que valora la posibilidad de rehabilitar la cubierta del Ayuntamiento, que supondría una inversión cercana a los 700.000 euros.

La ermita rupestre de San Juan de Socueva es un edificio del siglo VII, declarado Bien de Interés Cultural en 1985 y seleccionado en 2021 por Europa Nostra y el Instituto del Banco Europeo de Inversiones (BEI-I) como uno de los siete lugares más amenazados de Europa. La restauración cuenta con un proyecto del arquitecto Miguel Riancho, que prevé un presupuesto de 65.000 euros y un plazo de ejecución de trece semanas.

Por su parte, la mejora del acceso a Los Machucos se va a ejecutar por 35.000 euros a través del Servicio de Vías y Obras y consistirá en la limpieza de los márgenes, el arreglo de los baches y el asfaltado de la carretera para facilitar el tránsito de vehículos y bicicletas a este puerto de montaña.

En cuanto al abastecimiento en Rocías, la presidenta ha informado al alcalde que la obra está pendiente de recibir algunas autorizaciones y que la solución de la Consejería de Fomento consiste en instalar una arqueta de captación, un depósito y un bombeo para asegurar el suministro de agua a la veintena de viviendas que hay en esta localidad.

Sobre la obra en la cubierta, Buruaga tiene voluntad de atender esta petición municipal en la medida de las disponibilidades presupuestarias, y ha solicitado al alcalde que le facilite el proyecto para conocerlo en detalle.

Por su parte, Carrascal ha destacado la importancia de esta intervención para revertir "el mal estado" actual del tejado y poder llevar a cabo un museo dedicado a la espeleología, especialidad en la que Arredondo se ha convertido en un referente nacional e internacional.

Durante esta legislatura, el Gobierno ha acometido en el municipio la pasarela ubicada en el centro del pueblo (más de 100.000 euros); la adecuación de caminos rurales (40.000 euros) y el acondicionamiento exterior de la antigua escuela de Asón (20.000 euros). Además, en estos momentos se están arreglando dos locales para uso social en el edificio del Ayuntamiento (50.000 euros).

Asimismo, Arredondo recibirá 94.843 euros del Fondo de Cooperación Municipal en 2026 y se beneficiará de otras inversiones como la nueva nave forestal de Ramales de la Victoria (1,3 millones) o la digitalización del ciclo del agua en 41 municipios (2,7 millones).