Cantabria, obligada a elaborar un Plan Económico-Financiero tras incumplir la regla de gasto

Archivo - El consejero de Economía, Hacienda, Financiación Autonómica y Fondos Europeos, Luis Ángel Agüeros, en una imagen de archivo. - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria (PP) ha sido obligado a elaborar un Plan Económico-Financiero tras incumplir la regla de gasto, como ha constatado la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF).

El consejero de Economía y Hacienda, Luis Ángel Agüeros, ha explicado que no solo Cantabria ha incurrido en dicho incumplimiento, sino 16 de las 17 comunidades autónomas y ha achacado ese incremento del gasto en la comunidad a medidas adoptadas por el Gobierno central.

"Cada vez que se sube el sueldo de los funcionarios en el Estado, cada vez que se adoptan medidas de gasto estructurales, las comunidades autónomas no podemos oponernos, tenemos que asumirlas y, por tanto, gran parte de ese incremento del gasto nos viene impuesto y no tenemos margen de maniobra", ha afirmado Agüeros.

Además, ha resaltado que la Administración General del Estado también ha incumplido la regla de gasto y, pese a ello, no ha presentado un Plan Económico-Financiero.

"La situación de la Administración del Estado, que es la que debería dar ejemplo, pues es peor incluso que la de las 16 comunidades autónomas que en este caso hemos incumplido la regla de gasto", ha apostillado.

Respecto a los requerimientos a Cantabria, el consejero ha indicado que, en este caso, lo que ha pedido la AIREF a Cantabria son "medidas de control del gasto" para que el incumplimiento "no se prolongue en lo sucesivo" y es lo que se está haciendo.

Agüeros sí ha apuntado que hay cuestiones que la AIREF considera incremento de gasto y que "en realidad no lo son" y eso es lo que se va a apuntar en el informe que se está elaborando.

Según ha indicado Agüeros, el Gobierno ha remitido ya un "esbozo" de el Plan Económico-Financiero y la AIREF les ha indicado aspectos que tiene que "corregir" y ahora se está elaborando el documento definitivo para enviarlo al Ministerio de Hacienda. Tiene de plazo para hacerlo hasta la primera semana de septiembre.

Agüeros ha explicado que el Gobierno está "en contacto permanente" con el Ministerio, que les está indicando cambios o mejoras que debe realizar en el documento, que se aprobará formalmente en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) siguiente al que se celebrará el 4 de septiembre.

Tras el informe del CPFF será el Ministerio el que deberá aprobar el plan definitivamente.

Agüeros cree que el Plan Económico-Financiero de Cantabria obtendrá el visto bueno del Ministerio y "lo aprobará" como ya ocurrió también en el ejercicio pasado, en el que la comunidad también incumplió la regla de gasto.

Por otra parte, Agüeros ha destacado que la AIREF sí reconoce que Cantabria sí está cumpliendo los objetivos de deuda --que se sitúa en el 17 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) regional-- y de déficit.

El consejero de Economía y Hacienda ha realizado estas declaraciones en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) antes de participar en la Mesa de Debate 'Crisis de Financiación: La brecha insostenible', dentro del II Encuento sobre Políticas Sanitarias y el Estado de las Autonomías'.