Cantabria pagará en próximos días 10,5 millones solicitados para el anticipo del 75% de las ayudas directas de la PAC

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SANTANDER, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Ganadería ha solicitado los fondos que ascienden a 10,5 millones de euros para proceder, durante los próximos días, al abono del anticipo del 75 por ciento de las ayudas directas por superficie de la Política Agraria Común (PAC), correspondientes a la Ayuda Básica a la Renta para la Sostenibilidad (ABRS), el Pago Redistributivo y el Pago Complementario a Jóvenes Agricultores.

La solicitud se ha realizado en las fechas acordadas con los representantes del sector primario, con quienes la Consejería de Desarrollo Rural consensuó elevar el anticipo hasta el máximo permitido, el 75 por ciento, y establecer un calendario de gestión que permitiera llegar al mayor número posible de beneficiarios, ha indicado el Gobierno.

En total, el anticipo alcanzará a 7.344 expedientes. En el caso de la Ayuda Básica a la Renta para la Sostenibilidad, el porcentaje de beneficiarios superará el 91 por ciento, y el abono del 75 por ciento se realizará en aquellos expedientes que no presenten incidencias.

Por líneas de ayuda, los fondos solicitados permitirán atender, en el caso de la Ayuda Básica a la Renta para la Sostenibilidad (ABRS), a 3.607 beneficiarios, por un importe de 7,9 millones de euros; en el de la Ayuda Complementaria al Pago Redistributivo, a 3.583 beneficiarios, por dos millones de euros, y en el caso de la Ayuda Complementaria a Jóvenes Agricultores, a 154 beneficiarios por unos 600.000 euros.

Estas ayudas están financiadas íntegramente con fondos europeos del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA).

Además, a lo largo del próximo mes de diciembre está previsto realizar el abono del primer saldo de estas ayudas directas, que permitirá alcanzar el 90 por ciento del importe total correspondiente.

La consejera del ramo, María Jesús Susinos, ha destacado la importancia de estas ayudas directas para garantizar la estabilidad económica del sector, "aportando un marco de seguridad para una actividad, la de los ganaderos y agricultores de la región, que se sigue enfrentando a retos climáticos, económicos y sociales", ha dicho.

"Los profesionales del sector necesitan que estas ayudas les lleguen con la mayor garantía posible para disponer de la liquidez necesaria para afrontar su actividad diaria y la planificación futura de sus cabañas y estabulaciones", ha subrayado Susinos.