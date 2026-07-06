Cantabria pasa la noche a casi 25ºC

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SANTANDER 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Varios municipios de Cantabria han rozado esta noche los 25 grados centígrados, temperatura que ya se ha alcanzado en estas primeras horas de la mañana en Tresviso y Santander.

Durante la noche, las máximas temperaturas en Cantabria se dieron en San Roque de Riomiera (24,1ºC); Tresviso (24ºC); zona del aeropuerto Seve Ballesteros (23,5ºC); Santander (23,1ºC); Santillana del Mar (22,7ºC) y en Torrelavega (22,3ºC), según datos de las estaciones meteorológicas de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) consultados por Europa Press.

Y ya por la mañana, los termómetros han llegado ya a los 25,6ºC en Tresviso; a los 25ºC en Santander; 24,6ºC en Castro Urdiales y a los 24,1ºC en Alto Campoo.