Cantabria pasa una noche tropical, con San Vicente a 21,8 grados

SANTANDER 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cantabria ha vivido una noche tropical en la que el calor ha sido el protagonista ya que el mercurio de los termómetros ha superado los 20 grados centígrados en varias localidades de la región, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) consultados por Europa Press.

Y es que ha llegado a alcanzar a la medianoche los 21,8ºC en San Vicente de la Barquera y los 21,4ºC en San Felices de Buelna y Tama, en Cillorigo de Liébana.

En lo que se refiere a lo que va de mañana, las temperaturas van en aumento y así, sobre las 8.30 horas, Coriscao, en la vertiente cántabra de Picos de Europa, ha llegado a los 23,3ºC y Alto Campoo a los 21,2ºC.

Por contra, Reinosa es la localidad cántabra que ha amanecido con la menor temperatura registrada: 12,7ºC a las 7.50 horas, seguida de Cubillo de Ebro (Valderredible) con 14,7ºC a las 6.30, y Tresviso con 14,9ºC a las 6.00.

A nivel nacional, la máxima temperatura se ha dado en Suerte Alta, en Las Palmas, que ha marcado 34,6ºC y la mínima ha sido en Puerto Pico, en Ávila, con 10,3ºC.