Cantabria pide los fondos para pagar la próxima semana 10 millones en diferentes ayudas al sector agrario

SANTANDER, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria solicitará este viernes los fondos necesarios para pagar la próxima semana un total de 9,99 millones de euros en ayudas dirigidas al sector agrario, correspondientes a distintas líneas de ayuda en materia de producción ecológica, modernización de explotaciones, relevo generacional, sostenibilidad ambiental y desarrollo rural.

El importe total hace referencia a la suma de los fondos cofinanciados por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la comunidad autónoma, junto con el pago adicional financiado por el Gobierno de Cantabria. En conjunto, estas ayudas beneficiarán a 319 perceptores en la región.

La consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos, ha destacado la importancia de hacer llegar estas ayudas a los profesionales, "ya que son fundamentales para que puedan desarrollar su trabajo".

En cuanto al desglose, las ayudas para la modernización y mejora de explotaciones agrarias (LIMO) alcanzan a 91 beneficiarios, con un importe total de 2,97 millones de euros. El establecimiento de jóvenes agricultores suma 54 subvencionados y una cantidad de dos millones, mientras que el establecimiento de nuevos agricultores alcanza a 16 beneficiarios, con un importe total de 616.000 euros.

Los planes de mejora ambiental (LIMA) benefician a 9 perceptores, con una cuantía de 314.067 euros; y a ello se añaden las inversiones en servicios básicos en zonas rurales, con 12 subvenciones por un importe total de 167.680 euros; así como las ayudas a inversiones en transformación y comercialización de productos agroalimentarios, que alcanzan a 29 beneficiarios y suponen una inversión de 2,8 millones euros.

Dentro del bloque de producción ecológica, que suma aproximadamente un millón de euros, las ayudas a la agricultura ecológica irán a 19 perceptores, con un importe de 34.244 euros; las ayudas a la ganadería ecológica a 86, con una cuantía de 955.615 euros; y las ayudas a la apicultura ecológica a 3 beneficiarios, con 19.800 euros.

227.000 EUROS PARA 40 APICULTORES

La consejera ha remarcado el "compromiso" del Ejecutivo autonómico con los modelos productivos sostenibles y el respeto al medio ambiente, y ha confirmado que este viernes se hará efectivo el pago de la ayuda de apicultura para la biodiversidad que no está incluida en el importe anterior y cuenta con un presupuesto de 227.764 euros, que beneficiará a 40 apicultores de Cantabria.

Susinos ha puesto en valor de estas ayudas que son "fundamentales para garantizar la viabilidad de las explotaciones, apoyar a quienes apuestan por modelos sostenibles y asegurar el futuro del medio rural en Cantabria".