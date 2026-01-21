Cantabria pide los fondos para pagar la próxima semana 10 millones en diferentes ayudas al sector agrario

Se trata de las líneas de producción ecológica, modernización de explotaciones, relevo generacional, sostenibilidad y desarrollo rural

Archivo - La consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos, en una explotación
Archivo - La consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos, en una explotación - GOBIERNO - Archivo
Europa Press Cantabria
Publicado: miércoles, 21 enero 2026 14:38
Seguir en

SANTANDER, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria solicitará este viernes los fondos necesarios para pagar la próxima semana un total de 9,99 millones de euros en ayudas dirigidas al sector agrario, correspondientes a distintas líneas de ayuda en materia de producción ecológica, modernización de explotaciones, relevo generacional, sostenibilidad ambiental y desarrollo rural.

El importe total hace referencia a la suma de los fondos cofinanciados por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la comunidad autónoma, junto con el pago adicional financiado por el Gobierno de Cantabria. En conjunto, estas ayudas beneficiarán a 319 perceptores en la región.

La consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos, ha destacado la importancia de hacer llegar estas ayudas a los profesionales, "ya que son fundamentales para que puedan desarrollar su trabajo".

En cuanto al desglose, las ayudas para la modernización y mejora de explotaciones agrarias (LIMO) alcanzan a 91 beneficiarios, con un importe total de 2,97 millones de euros. El establecimiento de jóvenes agricultores suma 54 subvencionados y una cantidad de dos millones, mientras que el establecimiento de nuevos agricultores alcanza a 16 beneficiarios, con un importe total de 616.000 euros.

Los planes de mejora ambiental (LIMA) benefician a 9 perceptores, con una cuantía de 314.067 euros; y a ello se añaden las inversiones en servicios básicos en zonas rurales, con 12 subvenciones por un importe total de 167.680 euros; así como las ayudas a inversiones en transformación y comercialización de productos agroalimentarios, que alcanzan a 29 beneficiarios y suponen una inversión de 2,8 millones euros.

Dentro del bloque de producción ecológica, que suma aproximadamente un millón de euros, las ayudas a la agricultura ecológica irán a 19 perceptores, con un importe de 34.244 euros; las ayudas a la ganadería ecológica a 86, con una cuantía de 955.615 euros; y las ayudas a la apicultura ecológica a 3 beneficiarios, con 19.800 euros.

227.000 EUROS PARA 40 APICULTORES

La consejera ha remarcado el "compromiso" del Ejecutivo autonómico con los modelos productivos sostenibles y el respeto al medio ambiente, y ha confirmado que este viernes se hará efectivo el pago de la ayuda de apicultura para la biodiversidad que no está incluida en el importe anterior y cuenta con un presupuesto de 227.764 euros, que beneficiará a 40 apicultores de Cantabria.

Susinos ha puesto en valor de estas ayudas que son "fundamentales para garantizar la viabilidad de las explotaciones, apoyar a quienes apuestan por modelos sostenibles y asegurar el futuro del medio rural en Cantabria".

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado