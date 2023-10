Cantabria pide al Ministerio que ponga en marcha una vacuna para frenar la enfermedad hemorrágica

Solicita una sectorial "urgente y específica" sobre la EHE, sacar al lobo del LESPRE y la revisión de la PAC



SANTANDER, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha solicitado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que ponga en marcha una vacuna para frenar la enfermedad hemorrágica epizoótica (EHE), así como la liberación de fondos para sufragar dicha vacunación y los daños producidos en las explotaciones, y la revisión de la póliza de agroseguro.

El consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, Pablo Palencia, ha informado este martes en rueda de prensa del contenido de la Conferencia Sectorial de Desarrollo Rural celebrada ayer por videoconferencia, en la que el consejero pidió la convocatoria urgente y específica de una sectorial sobre la EHE, así como sacar al lobo del LESPRE y una revisión de la PAC.

Respecto a la enfermedad hemorrágica, Palencia ha apoyado la solicitud de vacunación contra la EHE como "única media eficaz" para

frenar la enfermedad, la liberación de fondos que puedan sufragar la vacunación frente a la EHE y los daños producidos en las explotación; y la revisión de la póliza de agroseguro para actualizarla a los cambios del sector rural y de las enfermedades emergentes.

Según ha señalado, los datos de los que se disponen sobre la afección de esta enfermedad son "inferiores" a la realidad y el serotipos 6 de EHE --en este momento circula el 8 en el país--, que llevan años circulando en el norte de África, llegará a España "tarde o temprano", suponiendo un problema "grave" en el futuro.

El consejero ha explicado que la enfermedad hemorrágica es una enfermedad vírica infecciosa que pertenece al mismo tipo que la lengua azul, que tiene vacuna. A su juicio, desarrollar una vacuna contra el EHE es "viable, factible y fácil de hacer".

Es por ello que ha solicitado al Ministerio convocar una sectorial sobre la EHE para abordar la situación de manera urgente, homologar la vacuna, realizando los trámites necesarios en Europa y en España para que los laboratorios puedan desarrollarla, suministrarla en las comunidades autónomas de forma masiva y frenar la enfermedad así como posibles nuevos brotes en el futuro.

En su opinión, si se trabaja con "celeridad" al respecto, se podrá desarrollar una vacuna de cara a la primavera que viene para suministrarla en la próxima campaña.

"La vacunación masiva es la única manera de frenar esta enfermedad vírica", ha insistido Palencia, que ha apuntado que el Ministerio les ha trasladado que "existen fondos" para ello y se van a poner a trabajar "lo antes posible".

Por otro lado, el consejero ha insistido en la "urgencia" e importancia" de que el Ministerio realice las gestiones necesarias para lograr la exclusión del lobo ibérico del Listado de Especies en Régimen de Protección Especial (LESPRE) para poder defender al sector ganadero del "continuo aumento" de ataques del lobo en las explotaciones.

En este sentido, ha censurado que los anteriores gestores no hayan facilitado los datos al Ministerio sobre el "impacto negativo" que está provocando el aumento de población de lobos en la ganadería extensiva.

En cuanto a la nueva PAC, Palencia ha mantenido que "viene con recortes" y ha censurado que va a empezar una nueva campaña agrícola y se desconoce todavía la cuantía de las ayudas y las exigencias ambientales que van a tener los agricultores.

Así, ha abogado por llevar a cabo una revisión del Plan Estratégico de la PAC, convocando "cuanto antes" a los directores generales para que se realice un informe de la situación y las correspondientes propuestas de modificación, con el fin de convocar una conferencia sectorial y abordar una reforma, "lo más consensuada posible", que permita mantener la rentabilidad de las explotaciones".

Finalmente, el consejero ha lamentado que la Conferencia Sectorial de Desarrollo Rural haya tardado cuatro meses en convocarse y cuyos temas a tratar "no tenían que ver" con las cuestiones urgentes.

Es por ello que Palencia, según ha indicado, aprovechó el turno de ruegos y preguntas para trasladar al Ministerio la "preocupación" del sector rural respecto a la enfermedad hemorrágica.

LEY DE BIENESTAR ANIMAL

A preguntas de la prensa sobre la Ley de Bienestar Animal, recientemente aprobada, el titular de Desarrollo Rural considera que hay que "revisarla" porque "realmente no da respuesta a los problemas".

"Es una ley que se ha hecho mal y pronto, sin la opinión de los organismos profesionales", ha criticado Palencia, que cree que "hay mucho avanzado en bienestar animal pero la ley realmente no suple, no cubre y no hace más que generar más problemas que soluciones".