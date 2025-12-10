Cantabria plantea en la Mesa del CdR impulsar "diálogos locales" en todas sus reuniones fuera de Bruselas

Archivo - La consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, en el Comité de las Regiones en foto de archivo - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, ha apostado, durante su participación el martes por la tarde en la reunión de la Mesa del Comité de las Regiones (CdR), por aprovechar todas sus reuniones que a partir de ahora se celebren fuera de Bruselas, para "abrirse a los territorios" e intensificar los "diálogos locales" en cada ciudad o región anfitriona.

"Sería un momento ideal para que, a la vez que celebramos las reuniones de las comisiones o de las mesas, hagamos un evento, un diálogo local, que, en Cantabria, por ejemplo, funcionan muy bien", ha señalado. Se trata de mostrar "la importante labor del CdR a la ciudadanía" y, además, de "conectar nuestro trabajo con las necesidades de cada territorio", ha explicado.

"En el CdR debatimos dictámenes y aterrizamos las propuestas legislativas de la Comisión, a menudo alejadas de la realidad o con propuestas difíciles de aplicar en el territorio. Los diálogos locales nos permiten hablar de Europa desde la cercanía, y vincularlos a la actividad regular del Comité, ayudaría a que los ciudadanos entiendan nuestros dictámenes, nuestros debates, nuestra capacidad para dotar de realidad a las propuestas legislativas europeas", ha añadido.

Por eso, Urrutia ha insistido en la necesidad de utilizar las reuniones de comisiones, las extraordinarias de la Mesa o las de los grupos políticos previas para que el CdR tenga más impacto, visibilidad y contacto ciudadano. "Aprovechemos esas reuniones fuera de la sede del CdR para hacer diálogos locales, relacionarnos con la población y darnos a conocer", ha sentenciado.

En este sentido, la consejera cántabra considera que celebrar más reuniones fuera de la sede de Bruselas es "ideal" para mostrar la diversidad territorial representada por el CdR, incrementar el número de diálogos locales y conectar mejor con el trabajo formal del Comité y con un número mayor de miembros, ha informado el Gobierno.

La Mesa del CdR, en la que ha participado Urrutia, es el motor político de la institución, ya que se encarga de formular las prioridades políticas del CdR y supervisar su aplicación. La Mesa se reúne antes de cada pleno para coordinar su trabajo y las comisiones. Además, mantiene dos reuniones extraordinarias cada año en el Estado miembro que ejerce en ese momento la Presidencia del Consejo de la UE.