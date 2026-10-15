Cantabria presenta La Pasiega ante una delegación institucional y empresarial de China

SODERCAN presenta La Pasiega ante una delegación institucional y empresarial china - SODERCAN

SANTANDER, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria, a través de SODERCAN, ha presentado este jueves el centro logístico de La Pasiega y las capacidades industriales y empresariales de la región ante una delegación institucional y empresarial china, en un encuentro dirigido a dar a conocer las oportunidades que ofrece la comunidad autónoma para el desarrollo de nuevos proyectos y explorar posibles vías de cooperación e inversión.

La reunión, celebrada en la sede de la Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria (www.sodercan.es), ha contado con representantes de la Embajada de la República Popular China en España, Bank of China, el Consejo Chino para el Fomento del Comercio Internacional (CCPIT), la Cámara de Comercio e Inversiones de China en España y diversas compañías y entidades relacionadas con las infraestructuras, el desarrollo empresarial, la tecnología, la financiación y las relaciones económicas entre ambos países.

La representación diplomática ha estado encabezada por Qu Xun, ministro de la Embajada; Dai Xu, consejero político, y Fu Yu, secretaria segunda. También han participado representantes de CRBC Spain Investment Company, GPRO Spain Development, Connectworld Group, Hikvision Spain, LinkChina, KPMG y Fundación Cátedra China, informa SODERCAN en un comunicado.

Uno de los principales ejes del encuentro ha sido la presentación del centro logístico de La Pasiega como proyecto estratégico para el desarrollo económico de Cantabria y para la captación de nuevos proyectos empresariales. La reunión ha permitido situar este proyecto ante interlocutores con perfiles directamente relacionados con la inversión, la financiación, el comercio internacional y las infraestructuras.

El encuentro se celebra coincidiendo con el VIII Foro Iberoamericano y de la Iberofonía, que tiene lugar en Santander los días 15 y 16 de octubre y que en esta edición está dedicado a la proyección de la Comunidad Iberoamericana y la cooperación universitaria con la República Popular China. Su programa reúne a representantes institucionales y diplomáticos, rectores, expertos, académicos e investigadores de España, China y países hispanohablantes y lusófonos.

Durante el encuentro, SODERCAN ha presentado a la delegación las fortalezas de Cantabria como territorio para el desarrollo de proyectos empresariales y como enclave para compañías internacionales interesadas en acceder al mercado español y europeo.

OPORTUNIDAD.

El perfil de los participantes convierte la reunión en una oportunidad para establecer contactos con distintos ámbitos vinculados a las decisiones de inversión y a la implantación internacional de compañías. Entre los asistentes figura Zhang Ke, subdirector general de Industria and Commercial de Bank of China, entidad relacionada con la financiación y el comercio internacional, así como Liu Lei, subdirector general de CRBC Spain Investment Company, sociedad vinculada a China Road and Bridge Corporation con actividad relacionada con infraestructuras, transporte, puertos, logística e inversión.

Asimismo, participan Fan Xiao, representante adjunta del Consejo Chino para el Fomento del Comercio Internacional (CCPIT), y Zhang Xiao Yuan, secretaria ejecutiva de la Cámara de Comercio e Inversiones de China en España, junto con representantes empresariales y profesionales especializados en desarrollo de negocio, inversión y relaciones económicas entre ambos países.

La reunión cuenta igualmente con Estela Li, responsable de China Practice de KPMG; Chen Rong Rong, CEO de Connectworld Group; César García, Business Development Manager de Hikvision Spain; y Marta Montoro y Susan Muñoz, presidenta ejecutiva y vicepresidenta, respectivamente, de Fundación Cátedra China.

UN NUEVO PASO EN LAS RELACIONES CON CHINA

El encuentro permite al Gobierno de Cantabria seguir profundizando en sus contactos con instituciones y empresas chinas y presentar directamente ante potenciales interlocutores económicos las oportunidades que ofrece la región.

Este pasado lunes, en el Pleno del Parlamento, el presidente de SODERCAN y consejero de Industria de Cantabria, Eduardo Arasti, aseguró que el Gobierno ha mantenido más de medio centenar de reuniones para promocionar La Pasiega entre posibles inversores y la puesta en marcha una campaña específica de captación internacional, dentro de la cual se ha prestado especial atención al mercado chino.

En este sentido, citó una reunión con el embajador del país asiático en España el pasado julio, la visita de una delegación de la provincia de Henan en septiembre o la participación en la cumbre hispanochina de automoción en Madrid, a lo que se suma el encuentro de este jueves.

Así, la reunión se produce además en un contexto de intensificación de las relaciones de Cantabria con China, después de los contactos institucionales y empresariales desarrollados en los últimos meses y de las relaciones mantenidas por la comunidad con distintos interlocutores del país asiático.

Esta nueva cita amplía ahora esos contactos a representantes diplomáticos, organismos de promoción comercial, entidades financieras y compañías con presencia o intereses en España, con el objetivo de abrir vías de colaboración que puedan traducirse en nuevas oportunidades para Cantabria y sus empresas.