Cantabria presentará alegaciones al decreto de plazas judiciales porque "se queda sin lo que se necesita"

SANTANDER, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cantabria presentará alegaciones al real decreto de creación de 500 nuevas plazas de jueces --cuatro en la comunidad-- y adecuación de la planta judicial al considerar que "pierde" respecto a otros territorios, con un incremento previsto del 4% frente a uno del 8,5% a nivel nacional, y "otra vez, se queda sin lo que se necesita" y lo que se había solicitado en los últimos años.

Así, además de las cuatro plazas previstas en Cantabria, la comunidad volverá a insistir en pedir un segundo juzgado de primera instancia e instrucción en San Vicente de la Barquera, una demanda que viene de hace "lustros"; dos nuevas plazas de magistrado, una en lo civil, de carácter "prioritario, y otra en lo penal, y también dos nuevas plazas en Fiscalía.

La presentación de alegaciones ha sido acordada en la reunión del Pacto para la Justicia de Cantabria, firmado en julio de 2024 y del que forman parte el Gobierno regional y representantes del sector judicial (Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, Fiscalía, letrados de la Administración de Justicia, el sindicato STAJ y colegios de abogados, procuradores, psicólogos y graduados sociales).

Aunque desde la Delegación del Gobierno se subrayó que se trata de una "ampliación histórica" de plazas ya que solo en 1991 y 2010 se crearon más (cinco cada año), la consejera del ramo, Isabel Urrutia, ha expresado su descontento ya que "otra vez" Cantabria y los cántabros "pierden" con el Ejecutivo de Sánchez.

Después de que el Gobierno central anunciara cuatro nuevas plazas para los tribunales de instancia --tres de Santander y una en Santoña--, Urrutia ha replicado que el Ejecutivo de Sánchez "miente".

Y es que, según ha expuesto, una de estas plazas viene a "rectificar" el "error" que supuso eliminar el Juzgado de Instrucción Número 5 de Santander "que curiosamente ahora se vuelve a crear.

"Con lo cual no es una nueva plaza sino que el Gobierno ha reconocido su error", ha precisado Urrutia, que sostiene que solo supone "devolver lo que nos quitaron justo hace un año". "Solo aciertan cuando rectifican", ha aseverado la consejera en alusión al Ejecutivo central.

Urrutia ha denunciado que en la última década en Cantabria "solamente" se han creado cuatro juzgados nuevos (actualmente plazas), el último en 2023 y después "en blanco".

Además de considerar que la comunidad "pierde" respecto a otras que registran mayores incrementos, ha denunciado que el Estado "ningunea" a la comunidad al haberse tenido que enterar por la prensa de estas nuevas plazas para 2026.

Ello, según Urrutia, supone además un cambio en la forma de proceder que había hasta ahora con todos los gobiernos de España, independientemente del color político, que primero recibían las peticiones de las comunidades autónomas y luego tramitaban el decreto, que podía recoger o no las reivindicaciones de cada territorio.

"Ahora no, el ministro Bolaños quiere dejar su huella y su forma de actuar y lo que ha hecho es, primero, tirarnos a través de los medios de comunicación con un real decreto que no recoge las reivindicaciones que nosotros pensábamos hacer", ha lamentado la consejera, que ha explicado que, precisamente, una de las cuestiones que se iban a abordar este martes en la reunión del Pacto por la Justicia, convocada con anterioridad al anuncio del Gobierno, era recopilar estas demandas.

La consejera ha censurado que Bolaños haya seguido el mismo "modus operandi" que con la la Ley de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, actuando "a hechos consumados". "Te la tiro, te digo que alegues pero luego no tengo en cuenta vuestras alegaciones. Yo creo que es a lo que va. Esto son lentejas, si quieres las comes y si no, pues también te quedas con ellas", ha lamentado.

Además, la reunión ha servido para hacer balance de la implantación en Cantabria de la Ley de Eficiencia.

En este sentido, Urrutia se ha felicitado de que Cantabria "ha lledado en tiempo Y forma" a cumplir esta ley, algo que, según ha recalcado, "no pueden decir todas las comunidades autónomas".

"Nos gustará más o menos, pero es ley y hay que cumplirla", ha señalado la consejera, que ha agradecido su trabajo a todos los integrantes de la Administración de Justicia y que ha servido para lograr este objetivo. "Aquí hemos echado el resto y podemos decir hoy que está implantada", aunque con "pequeñas deficiencias" y "ajustes" que todos hay que resolver.

"Cantabria puede decir que en sus ocho partidos judiciales está implementada", ha reivindicado.

El encuentro del Pacto por la Justicia también ha servido para despedir a José Luis López del Moral, que próximamente dejará su puesto como presidente del TSJC al caducar su mandato.

En la reunión, se le ha agradecido su "trabajo incansable" en sus diez años al frente del TSJC. "Ha sido uno de los mayores reivindicadores de esas nuevas plazas de juees", ha subrayado Urrutia.

La consejera se ha felicitado de que López del Moral "se queda en Cantabria". "Sabemos que va a seguir trabajando con nosotros", ha dicho Urrutia, que ha considerado un "privilegio" haber podido trabajar con él "desde el diálogo" y la "escucha permanente".

También le ha considerado "artífice" de que en la comunidad se haya materializado el Pacto por la Justicia.