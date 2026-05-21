Cantabria prevé abarcar a mujeres de 45 a 74 años para el cribado de cáncer de mama en tres años

El consejero de Salud, César Pascual, en rueda de prensa - GOBIERNO

SANTANDER, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria prevé abarcar a las mujeres de entre 45 y 76 años para el cribado del cáncer de mama en tres años, la mitad del plazo dado por el Ministerio de Sanidad a las comunidades para que amplíen las pruebas a este rango de edad.

Frente a los seis años de margen que ha ofrecido el Ministerio, la Consejería de Salud de la comunidad prevé lograrlo en la mitad gracias a que acaba de ampliar ya en cuatro años el rango de edad de las mujeres que se someten a esta prueba.

Y es que hasta ahora eran las de 50 a 69 años, pero en la vuelta 15 del Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama que acaba de comenzar Cantabria ha integrado a mujeres de 48 y 49 años y a las de 70 y 71 años --dos años por encima y dos por debajo de la franja anterior--.

De este modo, el consejero de Salud, César Pascual, considera que "no vamos a necesitar seis años" para cumplir con el mandato del Ministerio, tal y como ha dicho este jueves a preguntas de la prensa.

Igualmente, preguntado por el convenio singular con Santa Clotilde ha recalcado que éste contempla la posibilidad de que el centro privado realice cribados de cáncer de mama y de colon, pero eso no quiere decir que "se vayan a mandar", y la intención es hacerlo solo si llega a ser necesario en posibles momentos "punta". "De hecho, no estamos mandando ningún cribado a Santa Clotilde", ha recalcado Pascual.

En la misma línea, preguntado por la Unidad de Cuidados Intensivos que se prevé construir en Santa Clotilde ha aclarado que "no significa que se vayan a mandar pacientes de Cuidados Intensivos de otros hospitales", sino que se debe a que aumenta la complejidad de las interveciones quirúrgicas que realiza este centro y algunos usuarios van a requerir una reanimación más compleja y pasar por esta unidad tras ellas.

La planificación asistencial de cara al verano ha sido otro de los asuntos que ha abordado el consejero este jueves, tras una rueda de prensa que ha ofrecido en el Gobierno para presentar el proyecto de reforma del Hospital de Día de Sierrallana.

CONSULTORIOS Y MIR

Al respecto, ha reiterado que "no vamos a cerrar consultorios" durante la época estival, pero sí habrá periodos en los que "no vamos a poder sustituir a los médicos". Según ha dicho, serán lapsos de "una semana o 15 días" en los que "no hay médico, pero hay enfermera", con lo que "cerrados no van a estar".

Para esos casos, como ya hizo el año pasado, el Gobierno facilitará el transporte gratuito en taxi a los consultorios a los pacientes que carezcan de cobertura sanitaria ante la falta de profesionales.

Salud enviará la próxima semana a los ayuntamientos los periodos de vacaciones de los facultativos y hará una reorganización planificando la "autosustitución" entre profesionales. Pero "así y todo tendremos algunos huecos como el año pasado", ha advertido el consejero.

"Si no hay profesionales para hacer contratos de intenrinidades, para cubrir 15 días como comprenderán es muy difícil", ha apostillado.

Al hilo, ha defendido la oferta lanzada por el Gobierno cántabro para los médicos de familia que finalizan su residencia, con contratos de hasta 69.000 euros brutos anuales. Pascual ha explicado que lo que se pretende es "retener el máximo talento posible", ya que la mayoría de los que cursan el MIR (Médico Interno Residente) en Cantabria son de fuera, "y lo normal es que tiendan a volver a su comunidad autónoma".

"Tenemos que hacer una oferta que sea lo más interesante posible. No es entrar en guerra con nadie, no es competir con nadie; es tratar de retener el talento", ha sentenciado.