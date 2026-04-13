Cantabria Quesera participa por tercer año consecutivo en el Salón Gourmets con más de 25 variedades de queso - CEOE-CEPYME

SANTANDER 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La asociación empresarial Cantabria Quesera participa por tercer año consecutivo en el Salón Gourmets, que se celebra desde hoy y hasta el jueves 16 de abril en IFEMA Madrid, donde exhibe más de 25 variedades de queso de la región.

Su participación se enmarca en las acciones de promoción impulsadas por la Oficina Agroalimentaria de CEOE-CEPYME Cantabria, cuyo objetivo es fortalecer la competitividad del sector, fomentar la colaboración entre empresas y mejorar su posicionamiento en mercados nacionales e internacionales.

Como novedad en esta edición, la asociación está presente por primera vez dentro del espacio GourmetQuesos, que reúne a algunos de los mejores productores queseros del país, para dar mayor visibilidad al sector cántabro, ha informado CEOE-CEPYME Cantabria.

El estand de Cantabria Quesera busca promocionar la calidad y diversidad de los quesos de la región, posicionarlos en mercados nacionales e internacionales y reforzar la imagen de Cantabria como territorio de referencia en la producción quesera.

Las variedades se agrupan en categorías como la Denominación de Origen Protegida (DOP) Queso Nata de Cantabria; la DOP Picón Bejes-Tresviso; quesos ahumados; quesos de cabra; quesos de pasta blanda; y quesos de pasta prensada.

Las empresas participantes son: El Carmen Lácteos, Granja Quesería Cudaña; Granja Quesería El Pendo; La Jarradilla; La Lleldiría; La Pasiega de Peña Pelada; Quesoba; Quesería Artesanal Siete Villas; Quesería Javier Campo; Quesería Río Corvera; Quesería Río Deva; Quesería Tresgallo; Quesería Las Garmillas; Quesos El Bardal; Quesos de Ruesga-La Estela-Peña Quebrada.

Este encuentro profesional es una oportunidad clave para fortalecer la proyección del sector, generar nuevas oportunidades comerciales y posicionar a Cantabria Quesera como referente en la producción de quesos de alta calidad dentro y fuera de España.