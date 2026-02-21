Cantabria quiere agilizar el abono de 1,4 millones correspondientes a 2025 a Naturea - GOBIERNO DE CANTABRIA-JOSE ROMAN CAVIA SOTO

SANTANDER 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria se ha marcado el objetivo de agilizar el abono a Naturea Cantabria de los 1,4 millones de euros contemplados en los presupuestos de 2025, una cantidad que habría sido ampliada en 200.000 euros en caso de haberse aprobado la propuesta presupuestaria del Ejecutivo regional para 2026.

Así se lo ha trasladado la consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, María Jesús Susinos, a los responsables del proyecto de la Red Cántabra de Desarrollo Rural, que está financiado por la Consejería.

En una nota de prensa, Susinos ha explicado que esa cuantía es "fundamental para garantizar la estabilidad laboral del equipo de Naturea, asegurar la liquidez del programa y dar continuidad a las actuaciones en el territorio".

A pesar de que no haya podido materializarse la ampliación, la consejera ha reiterado la voluntad del Gobierno de "seguir reforzando el programa en cuanto la situación presupuestaria lo permita".

En esta línea, Susinos ha aplaudido la "madurez y solidez" alcanzadas por Naturea Cantabria tras más de una década de trayectoria y ha subrayado que el programa "ha sabido evolucionar, adaptarse a nuevos públicos y reforzar su presencia en el territorio".

En este sentido, ha valorado especialmente el trabajo técnico y la coordinación con los Grupos de Acción Local como "elementos clave" para garantizar una gestión "eficaz" de los espacios naturales protegidos.

Asimismo, durante la reunión han evaluado el desarrollo del convenio en vigor y han abordado los nuevos retos del programa.

Al encuentro han acudido el gerente de la Red, Fernando Isasi, el presidente, Fernando Franco, y la coordinadora de Naturea en Cantabria, Ángela Pombo, quienes han trasladado a la consejera el balance de actividad del último año, la situación actual del programa y las líneas estratégicas previstas para 2026. También ha participado el director general de Montes y Biodiversidad, Ángel Serdio.

Por su parte, el presidente de la Red ha señalado el compromiso trasladado por la Consejería para agilizar los fondos pendientes porque "para nosotros es clave contar con esa financiación para garantizar los puestos de trabajo, mantener la actividad y seguir prestando un servicio de calidad en el medio rural".

Además, ha destacado la evolución "positiva" en la participación en centros de interpretación y actividades guiadas, así como el interés "creciente" por los programas dirigidos a centros educativos y colectivos específicos. En esta línea, ha avanzado nuevas propuestas orientadas a reforzar la digitalización, mejorar la experiencia del visitante y potenciar la colaboración con entidades locales.

EL CONVENIO

El convenio actual entre el Ejecutivo y Naturea Cantabria mantiene una dotación de 1,4 millones de euros destinada a desarrollar acciones de información y sensibilización ambiental, mantener infraestructuras, restauración ecológica y seguimiento de procesos naturales.

Además, contempla actividades de dinamización socioeconómica y asesoramiento a administraciones y emprendedores locales, con el fin de impulsar proyectos vinculados al patrimonio natural y a los recursos propios del territorio, al favorecer un modelo de desarrollo rural "equilibrado y sostenible".

La Red Cántabra de Desarrollo Rural ejecuta este programa en colaboración con los Grupos de Acción Local y con financiación de la Dirección General de Montes y Biodiversidad del Gobierno de Cantabria.

A lo largo de todo el año, realiza actividades de interpretación de la naturaleza, rutas guiadas y autoguiadas, iniciativas educativas para escolares y colectivos, así como labores de mantenimiento ambiental en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Cantabria, contribuyendo tanto a la conservación como a la dinamización de las comarcas rurales.