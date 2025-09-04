Cantabria quiere participar de la innovación farmacéutica y biomédica con su futuro parque de salud

Santander acoge el XXV Foro CCAA-Farmaindustria

SANTANDER, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud, César Pascual, ha afirmado que Cantabria quiere formar parte del futuro y del diálogo entre innovación farmacéutica y biomédica, por lo que está impulsando proyectos pioneros sobre innovación, talento y colaboración público-privada esta legislatura, cuyo punto de referencia es la creación de un parque de innovación en salud, en el que el Gobierno regional está trabajando "intensamente" y que, en conjunto, constituye un ecosistema que gira en torno al hospital Valdecilla.

"Queremos atraer industria farmacéutica, industria biomédica, industria tecnológica e industria digital", ha asegurado el consejero, quien ha defendió también su apuesta por "atraer y retener talento" para que el parque de innovación de Cantabria sea un "nodo clave" en la red biomédica europea.

Al respecto, ha defendido una innovación que sea capaz de "generar valor, transformar vidas y construir confianza" y así afrontar un futuro de "incertidumbres" y "oportunidades" en colaboración entre el ámbito público y el privado.

Con estas palabras se ha dirigido a los asistentes al XXIV Encuentro de la Industria Farmacéutica Española que, bajo el epígrafe, 'La industria farmacéutica ante la renovación normativa y las conmociones internacionales: incertidumbres y oportunidades', se celebra este jueves y viernes en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

En un escenario de incertidumbre como el actual --y del que ha destacado la "lógica preocupación" de las comunidades autónomas por afrontar el impacto presupuestario que va a tener el sobrecoste farmacéutico que convive con un escenario de contracción presupuestaria de techo de gasto--, las autonomías tienen que hacer frente una "difícil combinación", alejadas de escenarios como los del COVID, donde han existido "alegrías presupuestarias que ahora no nos podemos permitir", ha reconocido.

El consejero ha apostado por aprovechar como oportunidades aspectos como la inteligencia artificial y la supercomputación, como "palanca decisiva" que hay que incorporar porque son factores que condicionan el desarrollo de los medicamentos y la transformación de la industria farmacéutica en su conjunto y, por tanto, impactan directamente en la disponibilidad y el precio de los medicamentos, ha apuntado.

Por otra parte, el titular de Salud se ha referido a los avances acometidos por Cantabria con la puesta en marcha del Plan de Salud. "Un sistema de salud centrado en el dato, en las nuevas tecnologías, interoperable, inteligente y transparente", ha incidido, que junto con el proyecto de Ley de Salud Digital, contribuirá a garantizar los derechos digitales de los pacientes.

Así, ambos constituyen un binomio que "marca un antes y un después", obligando a pensar en salud digital como un "nuevo contrato social entre administraciones y también entre el sistema sanitario y la industria".

En la inauguración oficial han participado, además del consejero, la presidenta de Farmaindustria, Fina Lladós, y el director del curso y profesor emérito del departamento de Economía de la Universidad Carlos III de Madrid, Félix Lobo.

Tras la sesión inaugural se han abordado los retos y oportunidades de la innovación en medicamentos en el nuevo contexto formativo y lo que podemos esperar de la nueva regulación. También, el foro ha servido para analizar las experiencias de las comunidades autónomas en el uso racional de los medicamentos, con la participación de la directora general de Farmacia, Humanización y Coordinación Sociosanitaria, María Isabel Priede, que ha expuesto la participación del paciente y el test de usabilidad de Cantabria. De forma previa a la clausura oficial, se disertará sobre los avances en la Estrategia de Salud Digital del SNS.