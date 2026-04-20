Cantabria rechaza en Bruselas la propuesta de la PAC que supondría una pérdida de 72 millones en ayudas para la región

La consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, en Bruselas - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha expresado este lunes en Bruselas su rechazo frontal a la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo para la ejecución de la ayuda de la Unión a la Política Agraria Común (PAC) en el periodo 2028-2034, al considerar que supone un "grave perjuicio" para el sector primario al reducir su financiación, en unos 72 millones para comunidad autónoma, y centralizar la toma de decisiones.

La consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, ha defendido esta posición durante su intervención en la Comisión NAT del Comité Europeo de las Regiones (CdR), que ultima el dictamen sobre la reforma de la PAC.

Urrutia ha denunciado en esta comisión del Comité de las Regiones que el sector lleva años enfrentándose a "una auténtica pesadilla", debido a la superregulación, el exceso de burocracia, acuerdos que requieren salvaguardas y ahora una PAC "que no piensa en el territorio, centralizando las decisiones y reduce el dinero". De hecho, según las estimaciones del Gobierno regional, la propuesta contempla una reducción del 22 por ciento en los fondos de la PAC, lo que supondría para Cantabria la pérdida de 72 millones de euros en ayudas agrarias.

"Es inadmisible, pero es que además es inasumible" para la comunidad, ha subrayado Urrutia en la Comisión NAT, tras lo que ha asegurado el compromiso del Gobierno de María José Sáenz de Buruaga en la defensa de nuestro sector primario.

En su opinión, esta propuesta de la PAC "no piensa en el territorio, centraliza las decisiones" y "reduce el dinero destinado al sector productivo de primera necesidad".

Además, ha señalado que la PAC es un "instrumento esencial para la renta de nuestros ganaderos y agricultores", y una "piedra angular de la soberanía alimentaria europea". Por ello, "en Cantabria nos oponemos a una reducción de estas políticas y a perder dinero", ha dicho la consejera de Presidencia, que ha criticado también que este instrumento sea gestionado por el Estado y no por las regiones. "Será todo un fracaso", ha advertido la consejera.

Tras esta exposición, Urrutia ha hecho un llamamiento a las instituciones europeas a reconsiderar la propuesta y a alzar "la voz" en defensa de un sector estratégico, dado que, a su juicio, está en juego la renta de agricultores y ganaderos, la seguridad alimentaria de Europa y la supervivencia del medio rural, junto a la lucha contra el despoblamiento.

Asimismo, ha trasladado en Bruselas que Cantabria ha constituido un frente común junto al sector para oponerse a esta reforma. "Cantabria está junto a las organizaciones profesionales; nos hemos unido para rechazar esta propuesta y exigir la participación de nuestra comunidad autónoma en el diseño de la PAC y en la gestión de las ayudas", ha señalado.

Finalmente, la consejera ha reiterado el compromiso del Ejecutivo autonómico con el sector primario. "Hoy traemos a este Comité la voz de los agricultores y ganaderos en un frente común para pedir que la PAC esté asegurada financieramente, que demos certezas al sector, individualizamos este fondo y tenga un presupuesto suficiente y con garantías. Por último, reivindicamos, el papel de las regiones en la decisión y en la gestión de las ayudas de la PAC", ha concluido.