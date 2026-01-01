Cantabria estrena el 2026 con la segunda mínima más baja del país: -8,7ºC en Reinosa

SANTANDER 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cantabria ha comenzado el año nuevo con frío y temperaturas bajas. De hecho, la región ha registrado este primer día de 2026 la segunda mínima más acusada del país: -8,7 grados en Reinosa, registrados a las 8.30 horas.

Ese valor se sitúa así solo por detrás de los -9,2 ºC anotados en Cuéllar (Segovia) a las 6.30 horas. Y en tercera posición están los -8,5 grados de Martinet (Lleida), también a las 8.30 horas, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) consultados por Europa Press.