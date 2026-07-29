Cantabria recibirá 3.098 millones de euros de financiación autonómica en 2027, un 11,2% más

Archivo - El consejero de Financiación Autonómica, Luis Ángel Agüeros, en una imagen de archivo. - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Financiación Autonómica, Luis Ángel Agüeros, ha anunciado este miércoles que Cantabria recibirá en 2027 un total de 3.098 millones de euros del sistema de financiación autonómica, lo que supone 313 más que en 2026 y un incremento del 11,2 por ciento. De ellos, 2.888 millones de euros corresponden a las entregas a cuenta del ejercicio 2027 y otros 210 a la previsión de liquidación del 2025.

Agüeros ha explicado en un audio que uno de los aspectos más significativos de la liquidación de 2025 es que 83 de los 210 millones de euros proceden del incremento de la recaudación del IRPF respecto a las previsiones realizadas por el Estado para calcular las entregas a cuenta.

"Ya advertimos cuando se publicaron los datos provisionales de recaudación que las estimaciones realizadas por el Estado eran excesivamente prudentes", ha afirmado al detallar que algunos análisis se limitaron a reproducir esas previsiones.

Además, ha indicado que desde el Gobierno de Cantabria "defendimos que, cuando se conocieran los datos reales, quedaría acreditado el efecto positivo de nuestras 35 bajadas de impuestos y hoy esa previsión se confirma con 83 millones de euros más de recaudación en el IRPF".

En esta línea, ha asegurado que estos resultados ponen de manifiesto que "los cántabros pagan hoy menos impuestos, pero Cantabria recauda más, porque cuando una reforma fiscal sensata se acompaña de una transformación del modelo productivo, la economía responde". "Hay más actividad económica, más empleo, más contribuyentes y una mayor renta sometida a tributación, también como consecuencia de que cada vez más personas fijan su residencia fiscal en Cantabria", ha remarcado.

A su juicio, "la mejor política fiscal consiste en ampliar las bases imponibles y favorecer el crecimiento económico, no en incrementar la presión fiscal. Lo acertado es aplicar tipos impositivos más bajos que incentiven la actividad y permitan recaudar más gracias al dinamismo de la economía".

Asimismo, ha aclarado que las cantidades comunicadas por el Ministerio no constituyen una transferencia discrecional del Gobierno de España, sino que son un acto debido que responde al funcionamiento del sistema de financiación autonómica, que obliga a devolver a cada comunidad autónoma los recursos que previamente habían sido detraídos de los bolsillos de los contribuyentes en ese territorio.

"Las entregas a cuenta no son un dinero que el Estado entregue graciosamente a Cantabria, son los recursos que corresponden a nuestra comunidad por la participación en los principales impuestos estatales que pagan los cántabros", ha resaltado al destacar que "lo que hace el sistema es anticipar esos ingresos y, posteriormente, regularizarlos cuando se conocen los datos reales de recaudación".

DATOS NACIONALES

En total, las comunidades autónomas recibirán el próximo año 170.529 millones de euros en concepto de entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica, un 8,1% más que en 2026, la mayor cifra jamás registrada, según ha comunicado este miércoles el Ministerio de Hacienda.

Si se añade la liquidación del modelo, el total de recursos asciende a 185.593 millones, un 9,1% más en comparación con 2026, una transferencia histórica "que se incrementará aún más si se aprueba el nuevo modelo de financiación".

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha destacado a través de un comunicado que estas entregas a cuenta muestran "el compromiso del Gobierno con la sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas" y ha reclamado que los mayores recursos se destinen a reforzar el Estado de bienestar.

Por otra parte, las comunidades autónomas han recibido en julio el pago de 11.139 millones de euros por la actualización de las entregas a cuenta de 2026 correspondiente a los meses de enero a junio.

Del mismo modo, van a recibir el 31 de julio otros 13.316 millones de euros del abono de la liquidación definitiva de 2024 del sistema de financiación.

Es decir, el Gobierno va a transferir en el mes de julio unos 24.455 millones de euros a las comunidades autónomas y a Ceuta y Melilla por la actualización de entregas a cuenta de 2026 y liquidación del año 2024.

LAS ENTIDADES LOCALES RECIBIRÁN 31.826 MILLONES, UN 8,8% MÁS

Asimismo, el Ministerio ha hecho público este miércoles la cuantía provisional de las entregas a cuenta de las entidades locales correspondiente a 2027, que asciende a 31.826 millones de euros, que suponen un incremento de un 8,8% con respecto a 2026.

Si a esta cantidad se suma la previsión de liquidación correspondiente a 2025, las entidades locales percibirán del sistema de financiación 33.772 millones de euros en 2027, lo que representa un aumento del 11,5% respecto de 2026.

Por otra parte, respecto a los recursos del sistema de 2026, el 17 de junio se publicaron las memorias de la liquidación definitiva de 2024. El importe a pagar resultante de dicha liquidación asciende a 1.029 millones de euros y se abonará a finales de julio de 2026. De esta forma, la financiación total de 2026 de las entidades locales ascenderá a 30.275 millones de euros.