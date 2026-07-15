Cantabria reclama al MITECO que resuelva los 244 recursos para que el parque eólico El Escudo esté operativo este año

Acto inaugural del curso 'La energía en un mundo incierto. Redes e industria ante los retos globales' - JUAN MANUEL SERRANO ARCE

SANTANDER, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria, Eduardo Arasti, ha reclamado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) que resuelva los 244 recursos de alzada que tiene pendiente sobre el proyecto de parque eólico de El Escudo, promovido por Iberdrola con una inversión prevista de 120 millones de euros y una potencia de 96,6 megavatios, es decir, el equivalente al consumo de 80.000 hogares, para que esta infraestructura pueda comenzar a generar energía este mismo año, tal y como estaba previsto.

Arasti ha asegurado que en esta legislatura se iniciarán las obras del proyecto de ampliación de la central hidroeléctrica reversible de San Miguel de Aguayo, que supondrá una inversión privada de más de 800 millones de euros y un incremento de su capacidad de bombeo en un gigavatio, y del parque eólico Somalona-Las Quemadas que, unidos al de El Escudo, lo que "permitirá multiplicar por dos la potencia eléctrica instalada en la Comunidad Autónoma".

El consejero ha realizado estas afirmaciones durante el acto inaugural del curso 'La energía en un mundo incierto. Redes e industria ante los retos globales' que, en el marco de los cursos de verano de la UIMP, ha organizado el grupo energético EDP, a través de la Consejería de Industria, con el fin de analizar los retos del sector energético, dado que la energía se ha convertido en uno de los grandes factores que marcan la competitividad, la seguridad y el desarrollo económico global.

Durante su intervención, Arasti ha destacado el papel que desempeña la red de transporte y distribución en la problemática del precio de la energía eléctrica en España, "un factor determinante para la competitividad de la industria presente y futura", ya que es la que "nos proporciona la energía eléctrica que necesitamos".

Consciente de que "donde hay acceso a la energía eléctrica a un precio competitivo, habrá industria", Arasti ha considerado "imprescindible" invertir en redes eléctricas, ya que el sistema eléctrico español "no atraviesa su mejor momento".

En este sentido, ha recordado, según la Asociación Española de Grandes Consumidores, en España el precio final de la energía eléctrica es, de manera habitual, el triple que en Francia y un 30 por ciento superior al de Alemania, y asegurado que el problema se intensificará si finalmente se lleva a cabo el cierre de las centrales nucleares previsto por el Gobierno de España.

Por eso ha considerado que, en este contexto, las redes de transporte y distribución constituyen un elemento esencial para el crecimiento y el desarrollo económico, y ha recalcado que el Gobierno de España "tiene la obligación de mantener en perfecto estado de revista las infraestructuras básicas del país y la red eléctrica es, sin duda, la más importante de todas ellas".

En este sentido, ha indicado que en Cantabria se genera el 30 por ciento de la energía que se consume, con una producción de 1.123 gigavatios hora, es decir, un déficit de generación del 70 por ciento.

Por lo tanto, es la red de transporte y distribución "la que nos proporciona la energía eléctrica que necesitamos en todo el territorio nacional", si bien ha puntualizado que esa red debe disponer de capacidad suficiente para que la energía generada pueda llegar a los puntos de consumo y, especialmente, a las zonas con mayor demanda industrial.

Por ello, ha considerado que el Gobierno de España debe "invertir y dejar invertir" en la red de transporte y distribución de energía eléctrica para evitar que "miles de millones de euros que quieren invertirse en España acaben trasladándose a otros países".

En opinión de Arasti, "es necesario aumentar límites de inversión y mejorar los procedimientos de concesión de permisos en todos los ámbitos administrativos" y, prueba de ello, ha dicho, es el caso del proyecto Campus Tecnológico Altamira, que "tan solo" necesita la autorización administrativa para poder conectarse a la subestación de Penagos.

"Pedimos, por lo tanto, al Gobierno de España que cumpla con su obligación y autorice la conexión a la red de un proyecto que supone una inversión de 3.600 millones de euros", ha reclamado Arasti, quien ha señalado que esta autorización supone un coste cero de ejecución para el sistema eléctrico español, si bien, ha remarcado, "es imprescindible para que este proyecto pueda llevarse a cabo en España".

El consejero ha reclamado al Ministerio "objetividad frente a la discrecionalidad que facilita la subjetividad" y que "no se demoren inversiones de miles de millones", ya que la Planificación de la Red de Transporte de Energía Eléctrica contempla 3,8 gigavatios para centros de datos y la postura que defiende Cantabria es que esa potencia se destine a los proyectos "más eficientes, maduros, solventes, con mayores ventajas competitivas y menos impacto ambiental", como Altamira.

Arasti ha lamentado que, durante las dos últimas legislaturas, la potencia instalada en Cantabria no ha crecido, mientras que en el conjunto de España ha aumentado un 26 por ciento.

Para revertir esa inactividad, el titular de Industria del Gobierno de Cantabria ha asegurado que a lo largo de esta legislatura comenzarán las obras de tres grandes infraestructuras energéticas: la ampliación de la central hidroeléctrica reversible de Aguayo, "la segunda central de bombeo más grande de España", con una capacidad de suministro equivalente al consumo de 800.000 hogares; el parque eólico de El Escudo, pendiente de que el Ministerio resuelva de manera urgente, cinco años después, 240 recursos de alzada; y el parque eólico de Somaloma-Las Quemadas, promovido por EDP Renovables, con una inversión de 35 millones de euros y una potencia de 43,2 megavatios.

Este último cuenta con la Autorización Administrativa Previa (AAP), la Autorización Administrativa de Construcción (AAC) y la Declaración de Utilidad Pública (DUP), última condición imprescindible para construir en suelo rústico, otorgadas por parte de la Dirección General de Industria, Energía y Minas del Gobierno de Cantabria.

"La puesta en marcha de estas tres grandes infraestructuras permitirá multiplicar por dos la potencia eléctrica instalada en Cantabria", ha remarcado Arasti.

El acto inaugural también ha contado con la participación de la alcaldesa de Santander, Gema Igual; el rector de la UIMP, Ángel Pelayo; el CEO de EDP Redes España, Francisco Rodríguez, y la directora de Stakeholders Management & Public Affairs Iberia de EDP, Yolanda Fernández.

LOS RETOS DEL SECTOR ENERGÉTICO

Desde hoy y hasta el viernes, la UIMP reúne a expertos, reguladores líderes empresariales para analizar los desafíos que afronta el sector energético en un contexto de creciente incertidumbre geopolítica, climática y regulatoria, abordando cuestiones como la evolución de los mercados energéticos, la competitividad industrial, la resiliencia de las infraestructuras o el papel estratégico de las redes eléctricas en la transición energética.

Así, la primera jornada ha servido para analizar los principales factores de incertidumbre que están transformando el sector energético, desde la situación geopolítica internacional hasta los riesgos climáticos y regulatorios.

Este jueves, está previsto que el CEO de EDP España ofrezca una entrevista sobre los retos energéticos que afronta el país y el papel de la electrificación como palanca de competitividad. Además, se presentarán soluciones para impulsar la competitividad de la industria.

El viernes estará centrado en las redes eléctricas, infraestructura clave para impulsar la electrificación y el desarrollo económico, aportando una visión sobre los desafíos que plantean la electrificación, la digitalización y el cambio climático para las redes del futuro.