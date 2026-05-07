Cantabria reclama que el padrón municipal sea criterio preferente para acceder al Plan Corresponsables

La consejera de Inclusión, Begoña Gómez del Río, durante su intervención en la Conferencia Sectorial - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 7 May. (EUROPA PRESS) -

Cantabria ha reclamado que se incluya el padrón municipal como criterio, preferente de admisión que no excluyente, para acceder a los programas financiados con el Plan Corresponsables, que tiene como objetivo impulsar la conciliación familiar para el cuidado y atención de menores de 16 años y fomentar el empleo en el sector de servicios, con un enfoque de corresponsabilidad entre mujeres y hombres.

Así lo ha señalado la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Begoña Gómez del Río, durante su intervención en el pleno de la Conferencia Sectorial de Igualdad de este miércoles, donde ha asegurado que "eliminar el criterio preferente del padrón municipal tiene efectos y no es una medida neutral".

Según ha explicado, la negativa del Ministerio de Igualdad a aceptar la propuesta planteada por Cantabria para que el padrón municipal continúe siendo el criterio preferente de acceso supone "un grave perjuicio para numerosos municipios de la comunidad autónoma, especialmente los más pequeños, que podrían verse obligados a reducir o incluso suspender servicios fundamentales para las familias".

Para Gómez del Río la decisión del Gobierno de España evidencia una "preocupante falta de sensibilidad hacia la realidad territorial y demográfica de Cantabria", donde muchos ayuntamientos carecen de capacidad suficiente para mantener estos programas si no se garantiza un modelo adaptado al medio rural.

Y ha enfatizado que la eliminación de este criterio "amenaza directamente la continuidad de actuaciones que han demostrado ser esenciales para cientos de familias cántabras".

De mantenerse esta posición por parte del Ministerio, la consejera ha asegurado que numerosos municipios podrían dejar de prestar servicios como la ampliación del horario escolar mediante programas de madrugadores y 'tardones', campamentos urbanos y de verano, ludotecas, actividades de ocio y tiempo libre o recursos de atención y cuidado de menores durante los periodos no lectivos, como verano, Semana Santa y Navidad.

"A pesar de que el Plan dice que quiere facilitar la conciliación real de las familias, prohíbe tener en cuenta la proximidad residencial", ha señalado.

Durante su intervención, la titular de Inclusión ha manifestado su malestar por esta decisión, que ha calificado de "incomprensible", ya que "pone en riesgo un modelo que ha funcionado eficazmente en Cantabria y que ha permitido garantizar la conciliación y la igualdad de oportunidades en todo el territorio", también en las zonas rurales y con mayor riesgo de despoblación.

En este sentido ha indicado que el diseño de este Plan puede romper la lógica práctica de la conciliación, "que depende muchísimo" de la cercanía del recurso, los desplazamientos, la logística diaria y la integración en la vida municipal.

También ha puesto de manifiesto que, si las comunidades autónomas están cofinanciando el 25% del Plan Corresponsables, puedan decidir e incluir el padrón municipal como criterio preferente para acceder a las actividades de este programa y dar respuesta a las necesidades de los municipios.

FINANCIACIÓN

En materia económica, la consejera ha reivindicado el 100% de la financiación del Plan a cargo del Estado. Gómez del Río ha recordado que en Cantabria, el 80% de los municipios son rurales y el padrón constituye "la herramienta básica para organizar los servicios públicos, priorizar a quienes viven allí y garantizar que los recursos llegan a la población que realmente sostiene el territorio".

En este sentido, ha informado que la exclusión del padrón municipal como criterio preferente ya provocó el pasado año que un importante número de ayuntamientos de Cantabria, especialmente los más pequeños, renunciaran a participar en el Plan.

"No podemos hablar de políticas contra la despoblación mientras adoptamos decisiones que dificultan la participación de municipios rurales; no podemos reivindicar la España rural y al mismo tiempo diseñar instrumentos que no se ajustan a la realidad; y no podemos pedir a los ayuntamientos más pequeños que hagan más con menos herramientas y con menos capacidad de organización", ha defendido.

La consejera ha comentado que la postura de Cantabria ha sido compartida por otras comunidades autónomas en la Comisión de Igualdad previa, donde "se dijo con claridad que sin el padrón se generan distorsiones en el acceso, se dificulta la planificación local y se desvirtúa el sentido del servicio".

"Pese a este importante consenso, la respuesta ha sido mantener su exclusión", ha subrayado la consejera.

Por todo ello, ha reiterado el "compromiso firme" del Gobierno regional con las políticas de igualdad, conciliación y apoyo a las familias, a la vez que ha lamentado la negativa del Ministerio a aceptar la propuesta planteada por Cantabria para restablecer el criterio de empadronamiento municipal, una herramienta que permitió hasta 2025 garantizar el desarrollo y la continuidad del Plan Corresponsables en 95 de los 102 municipios de la comunidad autónoma.