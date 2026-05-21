Cantabria reclama a Planas mayor seguridad sanitaria para la cabaña ganadera y ayudas urgentes para la flota

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Pide valorar un Fondo Estratégico Nacional de emergencias sanitarias que incluya reserva de vacunas y capacidad logística inmediata SANTANDER 21 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Rural de Cantabria, María Jesús Susinos, ha reclamado al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, seguridad sanitaria para la cabaña ganadera y ayudas urgentes para la flota pesquera del cantábrico.

Susinos ha trasladado al ministro su preocupación por la "incertidumbre sanitaria y la crítica situación" que atraviesa el sector pesquero, durante su intervención en la reunión, por videoconferencia, del Consejo Consultivo de Política Agrícola.

En materia sanitaria, Susinos ha alertado del escenario de "creciente incertidumbre" derivado de la aparición y persistencia de enfermedades emergentes que afectan a la cabaña ganadera. En este sentido, ha subrayado que en Cantabria sigue existiendo una "gran preocupación" por la dermatosis nodular, debido a las importantes restricciones aún vigentes y la inseguridad que trasladan los propios ganaderos por la situación de la enfermedad.

Ante esta situación, la consejera ha solicitado al Ministerio información actualizada sobre el stock de vacunas disponible, tanto en el banco europeo, como en el nacional. "Necesitamos garantías y certidumbre para poder reaccionar con rapidez si se produce un brote en nuestras comunidades", ha señalado, insistiendo en la importancia de disponer de medios suficientes para una respuesta inmediata.

Asimismo, ha planteado si el nivel actual de inversión del Estado en sanidad animal es adecuado para hacer frente a amenazas como la lengua azul, la gripe aviar o la fiebre aftosa. En este contexto, ha pedido que se valore la creación de un Fondo Estratégico Nacional de emergencias sanitarias, que incluya tanto reservas de vacunas como capacidad logística inmediata.

SITUACIÓN "MUY GRAVE" DE LA FLOTA PESQUERA

En el ámbito pesquero, la consejera ha denunciado la situación "sumamente grave" que vive la flota de Cantabria tras "el fracaso" de la costera de caballa, que se repite por cuarto año consecutivo.

Según ha explicado, la flota cántabra ha dejado de capturar más de un millón de kilos de caballa, mientras que en el conjunto del Cantábrico la cifra supera los dos millones de kilos. Unas pérdidas que suponen un impacto económico estimado de entre 5 y 9 millones de euros, teniendo en cuenta un precio medio de 4,57 euros por kilo, ha revelado.

Susinos ha advertido de que este segmento de flota se encuentra en una situación "especialmente delicada" al carecer de otras campañas rentables que compensen la caída de ingresos.

Por ello, ha reiterado la necesidad de poner en marcha ayudas extraordinarias urgentes por parte del Gobierno de España.

Además, en esta misma línea, la consejera ha instado al Ministerio a activar mecanismos de apoyo adicionales a los ya recogidos en el Real Decreto-Ley 7/2026, aprovechando la autorización de la Comisión Europea para habilitar medidas extraordinarias y ayudas de Estado hasta diciembre de 2026.

En concreto, ha solicitado ayudas específicas para la flota de artes menores del Cantábrico noroeste, con el objetivo de compensar tanto las pérdidas directas como el lucro cesante. Asimismo, ha reclamado la puesta en marcha de medidas de apoyo para paliar el aumento de los costes del gasóleo pesquero, agravados por el contexto internacional de guerra y la situación del estrecho de Ormuz.

Finalmente, ha insistido en la necesidad de que estas ayudas se articulen de forma coordinada entre el Estado y las comunidades autónomas, para garantizar su eficacia y rapidez. "Es fundamental que actuemos con agilidad y coordinación para apoyar a nuestros sectores productivos en un momento de máxima incertidumbre", ha concluido.