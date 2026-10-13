Cantabria reclama prevención, refuerzo de la AP y acción de las regiones como pilares del Plan Europeo Cardiovascular

La consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, en el pleno del Comité Europeo de las Regiones - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Presidencia de Cantabria, Isabel Urrutia, ha defendido este martes en el pleno del Comité Europeo de las Regiones la necesidad de que las políticas comunitarias se traduzcan en medidas concretas y eficaces sobre el terreno, en este caso con el fin de mejorar la salud y la calidad de vida de los ciudadanos mediante la prevención y unos servicios sanitarios más próximos y accesibles.

Así, la consejera ha expresado el apoyo de Cantabria al futuro Plan Europeo de Salud Cardiovascular, aunque ha defendido que su éxito dependerá de que incorpore como prioridades fundamentales la prevención, el refuerzo de la atención primaria y la capacidad de actuación de las regiones.

Urrutia ha señalado que la lucha contra las enfermedades cardiovasculares debe comenzar antes de que aparezca la enfermedad, mediante políticas que combatan la obesidad y el tabaquismo, promuevan una alimentación saludable y faciliten la actividad física desde la infancia.

"No podemos esperar a tratar la enfermedad cardiovascular cuando ya se ha producido. Debemos anticiparnos", ha subrayado Urrutia, quien ha abogado en este pleno europeo por superar el ámbito estrictamente sanitario e implicar también a las escuelas, el deporte, el urbanismo y las políticas sociales, con medidas que permitan incorporar hábitos saludables a la vida cotidiana de la población.

"Cantabria dice sí al futuro Plan Europeo de Salud Cardiovascular, pero todos nuestros esfuerzos, y Europa debe liderarlos, deben situar la prevención en el centro de esta estrategia", ha insistido.

La titular de Presidencia ha defendido que las comunidades autónomas y las regiones europeas desempeñan un papel "imprescindible" para trasladar los objetivos comunitarios a actuaciones concretas y adaptadas a las necesidades de cada territorio.

En este contexto, ha calificado de "inaplazable" el refuerzo de la atención primaria, tanto para detectar los factores de riesgo antes de que se desarrolle la enfermedad como para llegar a las personas que no acuden habitualmente al sistema sanitario.

Por todo ello, ha reivindicado que "prevención, atención primaria y acción desde los territorios" deben ser "pilares fundamentales" para conseguir el éxito del Plan Europeo de Salud Cardiovascular.