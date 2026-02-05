Cantabria refuerza las frecuencias de autobús de Castro y Guriezo con Laredo

Cantabria refuerza las frecuencias de autobús de Castros Urdiales y Guriezo con Laredo - GOBIERNO DE CANTABRIA-LARA REVILLA

SANTANDER, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Fomento reforzará las frecuencias de autobús entre Castro Urdiales y Guriezo hacia Laredo, con el objetivo de mejorar la movilidad de la zona oriental de la comunidad autónoma.

En concreto, la ruta que conecta Castro Urdiales y sus pedanías de paso hacia Laredo, con parada en el Hospital Comarcal, pasará de cinco a ocho expediciones los días laborables y de tres a cinco expediciones los sábados, domingos y festivos.

El aumento del uso del transporte público, junto con las solicitudes de mejora de esta conexión por parte del Gobierno de Cantabria, ha llevado a la empresa ALSA, concesionaria del servicio, a aplicar estos cambios a partir de la próxima semana, ha informado el Ejecutivo regional.

La primera salida desde Castro Urdiales hacia Laredo será a las 7.00 horas y la última a las 21.00 horas, todas ellas en intervalos de dos horas.

Además de la ruta con parada en el hospital, Castro Urdiales y Laredo contarán con otra conexión de 10 rutas diarias de ida y vuelta entre sus estaciones de autobuses.

También, desde el propio 11 de febrero, mejorará la conexión entre Guriezo y Laredo, con parada en el Hospital Comarcal, pasando de cuatro a seis frecuencias diarias, dos de ellas con trasbordo en El Pontarrón los días laborables. Mientras tanto, los sábados, domingos y festivos pasará de tres a cuatro expediciones diarias, una de ellas con trasbordo en El Pontarrón.

El consejero del ramo, Roberto Media, se ha mostrado agradecido a ALSA por estas mejoras del transporte regular de viajeros, "a pesar de que las concesiones lleven caducadas durante más de una década".

En este sentido, ha insistido en que la Dirección General de Transportes y Comunicaciones ha sometido a información pública el anteproyecto del nuevo mapa concesional, que marcará las futuras adjudicaciones de transporte regular de viajeros de uso general en Cantabria, y con el que se planificará "un sistema más eficiente, moderno y adaptado a las necesidades de los cántabros".