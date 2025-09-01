Cantabria registra 0,4 grados en Cabaña Verónica, la temperatura más baja del país

Archivo - Parque Nacional de los Picos de Europa.- Archivo - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cantabria ha registrado este lunes, 1 de septiembre, a las 7.20 horas, 0,4 grados centígrados en Cabaña Verónica (Picos de Europa), la temperatura más baja del país, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) consultados por Europa Press.

Además de Cabaña Verónica, esta mañana se han alcanzado mínimas de hasta 4,4 grados en Coriscao (Picos de Europa) y Alto Campoo; 6,2 grados en Cubillo de Ebro (Valderredible) y 6,3 grados en Fuente Dé (Camaleño), si bien estas últimas no se incluyen en el ranking nacional de temperaturas bajas.

Por otra parte, en esta jornada, el litoral de la región está en aviso amarillo (riesgo) por costeros hasta las 18.00 horas. Durante este tiempo se espera viento del oeste de 50 a 61 kilómetros por hora, de fuerza 7 de madrugada, y mar combinada del noroeste de 4 metros, principalmente mar de fondo.