Cantabria registra 22 incendios forestales y activa la fase de preemergencia del INFOCANT

SANTANDER 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cantabria registra a última hora de este miércoles un total de 22 incendios forestales activos, lo que ha llevado al Gobierno autonómico a activar la fase de preemergencia del Plan Especial de Incendios Forestales (INFOCANT) por petición de la Dirección General de Biodiversidad, ante la incidencia de fuegos en distintos puntos de la comunidad y el habitual incremento de focos entre el ocaso y el amanecer en jornadas de viento sur.

Fundamentalmente, la mayoría de los incendios se concentran en la mitad oriental de la región, concretamente, en los municipios de Anievas, Arenas de Iguña, Arredondo, Bárcena de Pie de Concha, Cabezón de Liébana, Cabuérniga, Castro Urdiales, Cillorigo de Liébana, Guriezo, Liérganes, Los Corrales de Buena (2), Mazcuerras, Pesaguero, Riotuerto, San Roque de Riomiera, Selaya, Valdáliga, Vega de Pas, Villacarriedo (2) y Voto, según información actualizada del Ejecutivo.

El operativo de extinción de incendios forestales se mantiene en su totalidad en situación de nivel 2, con 24 brigadas terrestres disponibles así como 26 agentes del Medio Natural, y el apoyo en los puntos en los que sea necesario de bomberos del Gobierno y de los parques municipales.

Para este jueves las previsiones meteorológicas apuntan a una ligera mejoría de las condiciones con la entrada de nubes bajas desde el oeste y precipitaciones débiles a moderadas durante la tarde y noche, además de vientos de componente oeste-noroeste flojo a moderado, con el consiguiente aumento de la humedad relativa que alcanzará valores superiores al 80% generalizados en toda la región.

No obstante, y en tanto no se compruebe efectivamente el cambio en las condiciones meteorológicas, el operativo permanecerá en su totalidad activado con la prohibición de quemas en toda la región.