Cantabria registra 27 muertes atribuibles al calor en la primera quincena de julio

Archivo - Mujer madura caminando por la ciudad bajo el sol en un día caluroso, sufriendo un golpe de calor en un clima extremadamente caluroso, soplando aire con un ventilador de mano y tocándose la frente - - FCAFOTODIGITAL/ ISTOCK - Archivo

SANTANDER 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Salud Carlos III ha cifrado en 27 las muertes atribuidas a altas temperaturas en Cantabria durante la primera quincena de julio, en concreto entre los días 1 y 16 de este mes, frente a las cinco observadas en el mismo periodo del año anterior.

Esta diferencia representa un aumento superior al 81 por ciento, según las cifras del sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo), del Instituto, dependiente del Ministerio de Sanidad.

Los 27 fallecimientos que el organismo achaca al calor en las dos primeras semanas de este mes suponen más de una muerte y media diaria en la comunidad autónoma debido a este factor.

El día que más decesos vinculados a las altas temperaturas fue el 1 de julio, con tres, y destacan también varias jornadas en las que hubo dos: en concreto el día 2 y del 7 al 15, ambos inclusive. En el resto de días se anotó una muerte diaria por calor en Cantabria.

Estos 27 fallecimientos registrados entre el 1 y 16 de este mes se suman a los 50 anotados a lo largo de todo junio en la región y que el Carlos III también atribuye a altas temperaturas.

El sistema de estimación MoMo no realiza un recuento directo de muertes clínicas o certificadas por golpe de calor, sino que ha desarrollado una aproximación estadística.

El modelo ha comparado la mortalidad diaria observada por todas las causas con la mortalidad esperada según las series históricas, y ha cruzado estas desviaciones con la evolución de las temperaturas extremas.

Mediante esta metodología, el Instituto de Salud Carlos III ha estimado el exceso de mortalidad global y ha extraído la proporción de decesos que se ha podido asociar directamente con las anomalías térmicas.