Cantabria registra 274 mujeres víctimas de violencia de género, sexual y trata en lo que va de año

SANTANDER, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cantabria registra en lo que va de año un total de 274 mujeres reconocidas como víctimas de violencia de género, trata y violencia sexual, y 1.618 están dentro del sistema de protección de la región, frente a las 1.485 de 2024, lo que supone casi un 8,9 por ciento más.

Asimismo, el Centro de Información y Atención Integral Las Marzas ha atendido a 124 mujeres y 40 niños, mientras en los centros de acogida regionales hay 54 mujeres y 21 menores.

La presidenta de Cantabria, María José Sáez de Buruaga, ha dado a conocer estos datos en el acto organizado por el Ejecutivo con motivo de este 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que ha tenido lugar en el Palacio de Festivales.

Buruaga, que ha dicho que esta cita es un homenaje a las 38 mujeres asesinadas en España a manos de sus parejas en lo que va de año, ha hecho hincapié en que Cantabria está entre las comunidades con mayor tasa de mujeres que ejercen la prostitución y ha destacado el aumento de jóvenes que "han normalizado el sexo de pago como ocio" debido, en su mayoría, a su presencia en redes sociales.

Por ello, ha avanzado que el Gobierno, con el objetivo de poner el foco en la prevención y planificar políticas públicas "eficaces" desde el conocimiento, elaborará en 2026 un estudio específico sobre prostitución y trata en colaboración con Médicos del Mundo.

La presidenta ha traslado el mensaje de que la lucha contra la violencia de género "se libra cada día" y que "interpela al conjunto de la sociedad". "Enfrentémonos a la violencia machista con todas nuestras fuerzas, hoy, mañana y siempre", ha dicho, a la par que se ha dirigido a las víctimas para decirles que "no están solas". En este punto, ha puesto en valor el sistema de protección de Cantabria.

La campaña lanzada por el Gobierno de Cantabria este 25N tiene como lema 'Actúa a su lado' y se dirige, principalmente, al entorno de la mujer que sufre violencia de género buscando la implicación de la familia, amigos, vecinos y compañeros de trabajo para dar 'la voz de alarma'.

El acto ha contado con la actuación musical en varias ocasiones de la cantante Inés Fonseca, que lo ha abierto con el tema titulado 'Miedo'.

Además, se han proyectado tres vídeos en los que otras tantas usuarias del Centro Las Marzas han narrado su historia, tanto de violencia física como psicológica.

Ha contado con la presencia de un centenar de personas, entre ellas el delegado del Gobierno, Pedro Casares; los consejeros de Presidencia, Inclusión Social y Fomento, Isabel Urrutia, Begoña Gómez del Río y Roberto Media, respectivamente; así como representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y varios alcaldes como el de Camargo, Diego Movellán, y Santa Cruz de Bezana, Carmen Pérez.