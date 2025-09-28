Cantabria registra cuatro de las temperaturas más bajas del país

SANTANDER 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cantabria ha registrado en lo que va de este domingo cuatro de las diez temperaturas más bajas de España, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) consultados por Europa Press.

En concreto, Cabaña Verónica, en la vertiente cántabra del Parque Nacional de Picos de Europa, ha sido el tercer lugar donde más ha bajado el mercurio de los termómetros esta noche, hasta los 4,6 grados centígrados.

El resto de mínimas se han aglutinado en el sur de la región, con Polientes y Cubillo de Ebro, ambos en Valderredible, a 5,1 y 5,2 grados, lo que las ha convertido en la cuarta y quinta localidad donde más frío ha hecho, junto a Reinosa, que aparece en la lista como la novena con 5,9ºC registrados a las 6.20 horas.

La temperatura más baja han sido los 2,4ºC marcados en Pradollano, en el Parque Nacional de Sierra Nevada en Granada. Por contra, la máxima se ha dado en Montoro (Córdoba) que ha alcanzado los 24,6 grados a la medianoche.