Cantabria registra un incendio forestal controlado en Luena y un conato en Castañeda

SANTANDER 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cantabria ha registrado en la mañana de este viernes un incendio forestal en la localidad de Selviejo, en Luena, que ya se encuentra controlado tras la intervención de cuatro brigadas forestales de la Consejería de Desarrollo Rural.

Además, en las últimas horas se ha producido un conato de incendio en Castañeda en la que actúa otra brigada y se espera que "no pase a más y se extinga en las próximas horas", según el director general de Biodiversidad y Montes, Ángel Serdio, que ha ofrecido la información de los focos que afectan a la región actualizada a las 19.30 horas en declaraciones remitidas a los medios.

Según ha indicado, la atención está puesta en "tres focos", ya que además de los dos citados se mantiene el incendio en la zona de Bejes, en Cillorigo de Liébana, que está perimetrado y controlado.

Además, el operativo de Cantabria mantiene la vigilancia respecto al incendio en Llanaves de la Reina (León), que afecta a la vertiente sur del Puerto de San Glorio, "muy cercano" al límite con Cantabria y al Parque Nacional de los Picos de Europa, aunque todavía no ha llegado al límite con la comunidad autónoma.

Serdio ha señalado que las previsiones para este sábado son de mejoría, pero manteniendo aún el riesgo extremo por incendios forestales en toda Cantabria.