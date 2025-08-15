Preocupan en Cantabria dos incendios en Cillorigo de Liébana y en el límite con León

Bomberos en un incendio en Miñambres de la Valduerna, León - Fernando Otero - Europa Press

SANTANDER 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cantabria no tiene ningún incendio activo este viernes pero se mantiene alerta con dos focos, uno en las inmediaciones de Vejes, en Cillorigo de Liébana; y otro en el municipio leonés de Boca del Huérgano, aunque ambos se encuentran controlados.

El primero se produjo el pasado domingo y aún no se ha terminado de extinguir por las dificultades para acceder con medios terrestres dadas las condiciones del terreno, según ha explicado el director general de Biodiversidad y Montes, Ángel Serdio, en declaraciones remitidas este viernes a los medios.

En cuanto al de León, afecta a la zona sur del Puerto de San Glorio y está "muy cercano al límite con Cantabria". Este incendio preocupa en Cantabria desde la jornada de ayer, cuando se cortó la N-621 entre las dos comunidades.

Serdio ha indicado que el fuego permanece controlado y bajando hacia Llánaves de la Reina, pero todavía no ha cruzado la carretera que une Liébana (Cantabria) con Riaño (León).

Una brigada forestal del Gobierno de Cantabria está trabajando en la zona y se han solicitado al Ministerio para la Transición Ecológica medios aéreos de las Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF).

El director general ha señalado que en el resto de Cantabria "no hay ninguna novedad reseñable" si bien "preocupan" los dos citados focos.

El operativo que mantiene activo la Consejería de Desarrollo Rural consta de 19 brigadas de bomberos forestales, 22 agentes del medio natural, 2 técnicos de guardia y 4 emisoristas.

Además, un agente de medio natural se encuentra en el puesto de mando avanzado que la Consejería de Presidencia ha enviado al incendio que se está produciendo en Pola de Sanabria, en la provincia de Zamora.