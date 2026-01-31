Cantabria registra la segunda temperatura más baja del país: -8,9 grados en Cabaña Verónica

Archivo - Cabaña Verónica.-ARCHIVO - FEDERACIÓN CÁNTABRA DE MONTAÑA - Archivo

SANTANDER 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cantabria ha registrado esta noche la segunda temperatura más baja de España: -8,9 grados centígrados marcados en Cabaña Verónica, en la vertiente cántabra del Parque Nacional de Picos de Europa.

Este punto de la geografía regional solo ha sido superado por los -12,7ºC que se han dado en Radiotelescopio, en Sierra Nevada (Granada), que lidera la lista de los lugares donde más ha bajado el mercurio de los termómetros en el país en lo que va de jornada. Por contra, la máxima la ha alcanzado Garrucha (Almería) con 19,7ºC, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) consultados por Europa Press.

A nivel autonómico, otros cuatro puntos han amanecido con valores en negativo. Es el caso de Alto Campoo (-3,4ºC); Reinosa (-2,9ºC); Polientes, en Valderredible (-1,0ºC), y Fuente Dé, en Camaleño (-0,5ºC).

Y el litoral se han superado los 10 grados, como lo ha hecho San Vicente de la Barquera que ha registrado 11,1ºC, el aeropuerto Seve Ballesteros con 10,8ºC, Treto con 10,6ºC, Santander con 10,5ºC y Castro Urdiales con 10,1ºC.

Esta franja de Cantabria estará este fin de semana, sábado 31 de enero y domingo 1 de febrero, en aviso naranja (peligro importante) por fenómenos costeros adversos que dejarán olas de 7 y 8 metros.

Además, tendrá también vigente hoy el aviso amarillo (peligro bajo) por lluvias y rachas de viento de hasta 90 km/h.