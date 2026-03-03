Cantabria registra seis incendios forestales, dos de ellos activos en Arrendondo y Ruesga

Un incendio forestal en Peñarrubia - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cantabria ha iniciado la mañana del martes con seis incendios forestales, de los que dos --localizados en Arredondo y Ruesga-- están activos, y los cuatro restantes se encuentran ya controlados. Estos últimos se localizan en Luena, Peñarrubia, Ramales de la Victoria y Selaya.

Estos seis incendios forman parte de los 20 que se provocaron durante el lunes, según ha informado el Gobierno de Cantabria, que ha indicado que continúan las circunstancias meteorológicas adversas al menos hasta el jueves y, con ello, el nivel máximo de alerta del operativo.

"Continúan las circunstancias meteorológicas desfavorables y la acción de los incendiarios prendiendo fuego al monte", ha lamentado el director general de Montes y Biodiversidad, Ángel Serdio, que, sin embargo, ha explicado que "en estos días nos estamos moviendo en parámetros que no comprometen la capación de extinción del operativo".