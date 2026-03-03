Cantabria regresa a la feria de turismo ITB de Berlín para posicionarse como destino cultural en el mercado alemán

Feria de turismo ITB. - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria participa, un año más, en la feria de turismo ITB de Berlín, una de las más importantes del sector a nivel mundial, con el objetivo de reforzar su posicionamiento como destino cultural en el mercado alemán.

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte regresa a este evento profesional, que reúne a agentes turísticos de todo el mundo, con los tres proyectos museísticos que se están desarrollando en Santander (Faro Santander, nuevo MUPAC y sede asociada del Museo Reina Sofía-Archivo Lafuente) como imagen central del espacio expositivo de la comunidad autónoma, apostando por la cultura como elemento diferenciador de su oferta.

El consejero del área, Luis Martínez Abad, ha destacado que se trata de "una apuesta sólida por la cultura como recurso turístico con capacidad de atraer al viajero alemán".

En ese sentido, ha señalado que Alemania es un "importante" mercado emisor de turismo internacional para Cantabria, y tiene "margen de crecimiento", por lo que ve necesario reforzar la visibilidad de la marca 'Cantabria Infinita' y diversificar la propuesta de la región hacia productos culturales que se complementen con la oferta de naturaleza, ha indicado el Ejecutivo autonómico en nota de prensa.

Según los últimos datos disponibles en el Perfil del Turista publicado por el ICANE, relativos al año 2024, 29.600 alemanes visitaron Cantabria, situando el país como el cuarto emisor de viajeros internacionales hacia la comunidad, por detrás de Francia (170.064), Reino Unido (63.498) e Italia (36.390).

Cantabria participa en este salón del turismo con un mostrador integrado en el estand de Turespaña, junto a otras veintiocho entidades, dieciséis destinos y doce empresas turísticas españolas.

En este punto de información se presentan los principales atractivos de Cantabria y se atienden las peticiones concretas de los profesionales que acuden a la feria.

El espacio cántabro ha sido visitado este martes, durante la inauguración de la feria, por el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu; la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez; el director de Turespaña, Miguel Sanz; y el embajador de España en Berlín, Pascual Navarro.

La feria ITB de Berlín celebra este año su 60 edición con la participación de 6.000 expositores procedentes de 160 países, tras haber alcanzado en 2025 la cifra de los 100.000 visitantes profesionales.

Se trata de uno de los eventos más importantes del calendario turístico internacional, junto a la WTM de Londres y Fitur.