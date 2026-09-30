Cantabria reivindica por el Día de los Mayores "la fuerza de una generación que participa, construye y aporta"

Celebración del Día de las Personas Mayores en Cañadío - GOBIERNO

SANTANDER, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha reivindicado, con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores, que se celebra el 1 de octubre, "la fuerza de una generación que sigue participando, construyendo y aportando con entusiasmo, experiencia, sabiduría y conocimiento".

Lo ha expresado así esta tarde la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Begoña Gómez del Río, que ha participado en el Centro Social de Mayores de Cañadío, en Santander, en los actos conmemorativos de esta efeméride.

Allí, ha trasladado a los usuarios el compromiso del Ejecutivo regional de "seguir impulsando iniciativas y proyectos que aseguren el bienestar de las personas mayores", a las que ha considerado "uno de los grandes activos de nuestra sociedad" y a quienes "debemos respeto, admiración y cariño"

En este sentido, la consejera del ramo ha expresado su agradecimiento a las personas mayores "por enseñarnos tanto", y ha destacado el papel "fundamental" que desempeñan "para una sociedad cohesionada y justa".

En cuanto al compromiso del Gobierno de continuar desarrollando iniciativas, Gómez del Río se ha referido a la tercera edición de la Feria de Mayores que tendrá lugar del 22 al 24 de octubre en el Palacio de Exposiciones de Santander como "gran centro de ocio y relación social", dirigido a combatir la soledad no deseada y promover un envejecimiento activo y saludable.

Por eso, ha animado a los asistentes al CSM Cañadío a disfrutar de esa cita, que contará con más de 70 stands, un programa de entretenimiento, actividades, espectáculos, tiendas de ropa y áreas gratuitas de estética personal, peluquería, manicura, pedicura, maquillaje y dos mesas de tarot.

En la conmemoración del Día Internacional de las Personas Mayores celebrada en Santander, que ha incluido música, recitales y monólogos, la titular de Inclusión Social ha estado acompañada por el director general de Dependencia, Atención Sociosanitaria y Soledad no Deseada, Eduardo Rubalcaba; la directora del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), Carmen Arce y la subdirectora de Protección Social, Vanesa Pérez. El programa de actos ha incluido actuaciones musicales, recitales y monólogos.

Desde 1991, el 1 de octubre se conmemora el Día Internacional de las Personas Mayores, una celebración promovida por la Organización de las Naciones Unidas con el objetivo de impulsar políticas y programas públicos centrados en la permanencia activa de los mayores dentro de la sociedad.