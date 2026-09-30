Cantabria reivindica por el Día de los Mayores "la fuerza de una generación que participa, construye y aporta"

La consejera del ramo celebra la efeméride con los usuarios del Centro Social de Cañadío

Celebración del Día de las Personas Mayores en Cañadío
Celebración del Día de las Personas Mayores en Cañadío - GOBIERNO
Europa Press Cantabria
Publicado: miércoles, 30 septiembre 2026 19:03
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SANTANDER, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha reivindicado, con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores, que se celebra el 1 de octubre, "la fuerza de una generación que sigue participando, construyendo y aportando con entusiasmo, experiencia, sabiduría y conocimiento".

Lo ha expresado así esta tarde la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Begoña Gómez del Río, que ha participado en el Centro Social de Mayores de Cañadío, en Santander, en los actos conmemorativos de esta efeméride.

Allí, ha trasladado a los usuarios el compromiso del Ejecutivo regional de "seguir impulsando iniciativas y proyectos que aseguren el bienestar de las personas mayores", a las que ha considerado "uno de los grandes activos de nuestra sociedad" y a quienes "debemos respeto, admiración y cariño"

En este sentido, la consejera del ramo ha expresado su agradecimiento a las personas mayores "por enseñarnos tanto", y ha destacado el papel "fundamental" que desempeñan "para una sociedad cohesionada y justa".

En cuanto al compromiso del Gobierno de continuar desarrollando iniciativas, Gómez del Río se ha referido a la tercera edición de la Feria de Mayores que tendrá lugar del 22 al 24 de octubre en el Palacio de Exposiciones de Santander como "gran centro de ocio y relación social", dirigido a combatir la soledad no deseada y promover un envejecimiento activo y saludable.

Por eso, ha animado a los asistentes al CSM Cañadío a disfrutar de esa cita, que contará con más de 70 stands, un programa de entretenimiento, actividades, espectáculos, tiendas de ropa y áreas gratuitas de estética personal, peluquería, manicura, pedicura, maquillaje y dos mesas de tarot.

En la conmemoración del Día Internacional de las Personas Mayores celebrada en Santander, que ha incluido música, recitales y monólogos, la titular de Inclusión Social ha estado acompañada por el director general de Dependencia, Atención Sociosanitaria y Soledad no Deseada, Eduardo Rubalcaba; la directora del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), Carmen Arce y la subdirectora de Protección Social, Vanesa Pérez. El programa de actos ha incluido actuaciones musicales, recitales y monólogos.

Desde 1991, el 1 de octubre se conmemora el Día Internacional de las Personas Mayores, una celebración promovida por la Organización de las Naciones Unidas con el objetivo de impulsar políticas y programas públicos centrados en la permanencia activa de los mayores dentro de la sociedad.

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