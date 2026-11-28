Cartel de las jornadas. - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (HUMV) acogerá este martes, 1 de diciembre, la jornada 'Infecciones de Transmisión Sexual y VIH en Cantabria 2026. De los datos a la prevención', un encuentro que busca acercar el conocimiento científico a la sociedad, promover la prevención y reforzar la colaboración entre profesionales sanitarios, instituciones y entidades sociales.

La iniciativa, apoyada por el Observatorio de Salud Pública, se celebrará coincidiendo con el Día Mundial del Sida, una fecha especialmente significativa para recordar la importancia de la información, la detección precoz, la prevención y la lucha contra el estigma asociado al VIH.

La jornada está dirigida tanto a profesionales del ámbito sanitario y sociosanitario como a estudiantes, representantes de asociaciones y ciudadanos interesados en conocer mejor los retos actuales relacionados con las infecciones de transmisión sexual (ITS) y el VIH.

Todo el que esté interesado puede inscribirse en el siguiente enlace: https://forms.gle/n9ebEsh7Wghh29ai9.

El objetivo es trasladar que la prevención es una responsabilidad compartida y disponer de información rigurosa es fundamental para proteger la salud individual y colectiva.

El encuentro, que tendrá lugar en el Salón Gómez Durán del HUMV, arrancará a las 15.30 horas con la apertura institucional en la que participarán la directora general de Salud Pública, María Isabel de Frutos Iglesias; el gerente de la Fundación Marqués de Valdecilla, José Francisco Díaz Ruiz; y el director gerente del hospital, Félix Rubial.

A continuación, Félix Rubial ofrecerá la conferencia inaugural '¿Del pánico al olvido?: Recordar para avanzar', una reflexión sobre la evolución de la percepción social del VIH y la necesidad de mantener viva la conciencia sobre su prevención.

Tras ello, la primera mesa de debate, titulada 'ITS en Cantabria: prevenir sin barreras', moderada por Lorena Alonso Payno de la Dirección de Cuidados, Formación y Continuidad Asistencial del Servicio Cántabro de Salud (SCS), permitirá conocer la situación epidemiológica de estas infecciones en la comunidad autónoma y los principales desafíos para mejorar su prevención.

Contará con las intervenciones de Óscar Pérez González del Observatorio de Salud Pública de Cantabria; Belén Quijano Amor, matrona del Centro de Salud El Alisal; y Olga Martínez Fernández, de Cáritas.

Esta mesa pondrá de relieve la importancia de acercar las medidas preventivas a toda la población, potenciar el papel de Atención Primaria y trabajar juntamente con las organizaciones sociales para reducir las barreras de acceso a la prevención.

La siguiente mesa, 'diagnóstico e innovación para una prevención integral', abordará algunos de los avances más relevantes en la respuesta sanitaria frente al VIH y otras infecciones de transmisión sexual. Estará moderada por la subdirectora médica del HUMV, María de Andrés.

En ella participará Ana Rodríguez Fernández, médico de la Unidad de Hepatitis-VIH del Servicio de Microbiología del HUMV, que analizará la importancia de diagnosticar antes y tratar a tiempo, mientras que Carlos Armiñanzas, especialista del Servicio de Enfermedades Infecciosas del hospital, expondrá la evidencia sobre la profilaxis preexposición (PrEP) y las nuevas opciones de larga duración.

El encuentro incluirá espacios de debate e intercambio de experiencias, con el propósito de favorecer una visión integral de la prevención que combine evidencia científica, innovación asistencial y compromiso comunitario.

Más allá de su dimensión científica, la jornada pretende convertirse en un espacio de encuentro con la sociedad cántabra, favoreciendo el acceso a información fiable y contribuyendo a normalizar el diálogo sobre salud sexual.