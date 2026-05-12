Cantabria revisará su plan de listas de espera: Se reenfoca a reducir la demora y se podría alargar en el tiempo

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SANTANDER, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria "revisará" su plan de choque contra las listas de espera porque las sucesivas huelgas de médicos por el conflicto con el Ministerio de Sanidad por el Estatuto Marco han "roto todas las previsiones" que en éste se manejaban y están "distorsionando la bajada".

Así, según ha anunciado el consejero de Salud, César Pascual, este martes en declaraciones a los medios de comunicación, por un lado, el plan podría alargar su duración y, "probablemente", en vez de acabar el año que viene, "tendrá que acabar dos años después". "No nos queda otra opción que alegar el plazo para bajar", ha dicho.

Además, el plan se "reenfoca" hacia el objetivo de reducir el tiempo de demora --el mayor de España pese a que se ha ido rebajando-- ya que "inevitablemente" el número de pacientes que espera "va a aumentar" por las huelgas.

Pascual ha detallado que se van a "priorizar" a aquellos pacientes que llevan más tiempo esperando y se va a trabajar para que el tiempo de espera sea "el menor posible" ya que, a su juicio, es lo que "más importa" a los ciudadanos, más que el número de pacientes que integran la lista de espera.

LA LISTA DE ESPERA QUIRÚRGICA EN CANTABRIA

En el Pleno del Parlamento de lunes, Pascual destacó que, pese a las suecesivas huelgas médicas por el Estatuto Marco, Cantabria había reducido, respecto a abril de 2025, el número de pacientes en lista de espera para someterse a una intervención quirúrgica (-580) y el tiempo de demora media.

Y es que, según datos del Servicio Cántabro de Salud, la comunidad cerró el cuarto mes del año con 15.042 personas en lista de espera quirúrgica, 82 más que en marzo y 502 por encima de las que había al cierre de 2025, aunque 580 menos que en abril de 2025.

La demora media para una operación a cierre de abril se situó en los 134,7 días (aproximadamente cuatro meses y medio), lo que supone menos que en marzo (135,3) y que también que al finalizar 2025 (136,8) y 0,8 menos que en el cuarto mes de 2025.

Pascual ha explicado se ha conseguido reducir las listas de espera pero ahora se han "estabilizado" y existen "dificultades para seguir bajando más". Y hacerlo con las huelgas ya celebradas y las que hay previstas es "absolutamente imposible".

Y es que, según ha dicho, cada semana de huelga médica como las que se están celebrando --una al mes-- supone suspender entre 600 y 700 intervenciones quirúrgicas, una cifra que "no hay forma de recuperar" en las tres semana siguientes dado que en ellas también se incorporan nuevas personas a la lista de espera. A ello se añaden suspensiones en pruebas diagnósticas.

En cuanto a la demora y al hecho de que Cantabria sea la comunidad en la que más tienen que esperar los pacientes de media para una operación, el consejero ha señalado que está por debajo de lo que establece la Ley de Garantías y "no estamos tan alejados de la media nacional".

Además, según Pascual, es la comunidad que más está disminuyendo las demoras y en "la que más se está bajando en las listas de espera". "El problema es que partíamos de la peor situación de España", ha dicho.

El consejero ha insistido que "lo más importante es seguir bajando esas demoras" y que la gente espere lo menos posible". "Vamos a ver si podemos seguir manteniendo este objetivo", ha dicho el consejero, que ha advertido que en verano los médicos se van de vacaciones y la actividad es "muy difícil de recuperar".

Además, se ha mostrado "pesimista" en cuanto a la solución del conflicto entre los médicos y el Ministerio de Sanidad porque no ve que "se estén sentando" en el departamento que dirige Mónica García "para seguir avanzando en esto".

Ha indicado que "la mejor solución" para las listas de espera es acabar con la huelga. "Acabemos con la huelga, entonces volveremos al ritmo de seguir bajándolo todo", ha dicho Pascual, que ha señalado que eso no está en su mano sino en las del Ministerio.

Y es que, según ha indicado, las reivindicaciones autonómicas que tenía el Sindicato Médico están "resueltas" en Cantabria.

Pascual ha explicado también que mejorar los resultados de las listas de espera en la comunidad se tiene que hacer en base a la actividad de los centros públicos ya que el único hospital que puede prestar apoyo es Santa Cotilde "y tiene una limitación por el número de quirófanos".

"Tampoco es una salida", según ha dicho, adjudicaciones de contratos para hacer listas de espera fuera de Cantabria ya que, cuando se han hecho, "los ciudadanos no han querido ir".

"De hecho, ahora hay algunas adjudicaciones en Bilbao y la gente rechaza ir. La gente se quiere operar en Cantabria", ha afirmado

Por otra parte, el consejero ha destacado que en región la reducción de las listas de espera se está haciendo tanto con actividad ordinaria como extraordinaria.

"Todo el mundo se fija en la actividad extraordinaria, en las peonadas. No, también por las mañanas hemos conseguido mejorar el rendimiento quirúrgico", ha dicho.

Cuestionado acerca de si habrá que invertir más en las peonadas, Pascual ha respondido que "sí", aunque "tampoco vamos a poder invertir mucho más porque está al límite".

"La realidad del día a día es que tienes un número de profesionales que quieren hacer actividad extraordinaria y tienes que trabajar con ese número; y al que no quiere hacer actividad extraordinaria, la Administración no puede obligarle", ha añadido.

Además, ha remarcado que hay profesionales que llevan "tres años trabajando mañana y tarde, empiezan a estar cansados y ya no es tan fácil motivarles para que sigan con esta intensidad".

"No podemos crecer todos los años un 14% de actividad. Hay que ser razonables", ha dicho.

Además, Pascual ha indicado que tampoco se puede ir "a grandes incrementos de plantilla porque no hay profesionales", auque se intentará con los residentes y "las perspectivas de quedarse son muy buenas".

También ha advertido que hay que tener en cuenta si los profesionales que se contratan quieren hacer actividad extraordinaria o no.