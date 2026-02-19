Cantabria sube un 7,5% el precio máximo de las viviendas protegidas

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, entre otras autoridades, en el inicio de las obras de rehabilitación de un edificio en Torrelavega para la construcción de 12 viviendas de alquiler asequible - GOBIERNO

SANTANDER, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de este jueves la actualización del precio máximo de la vivienda protegida, que se eleva un 7,5%, de los 1.016 euros a 1.092 euros por metro cuadrado, para adaptarse a los costes de construcción, al IPC y a las nuevas exigencias de eficiencia energética, con el objetivo de "garantizar la viabilidad de nuevas promociones" e impulsar la participación del sector privado.

En concreto, lo que se ha actualizado es el módulo básico autonómico, el índice que determina el precio máximo de venta y renta de la vivienda protegida en Cantabria. Tras una década sin revisiones, es la tercera vez que este Gobierno (PP) sube el módulo, después de hacerlo por primera vez en 2024 y de nuevo en 2025.

Según ha indicado, los informes técnicos reflejan ahora la necesidad de una nueva actualización debido al aumento de los costes de construcción y del IPC.

Los datos recopilados por la Dirección General de Vivienda y Arquitectura muestran que el coste medio de ejecución de una vivienda protegida se sitúa en torno a 1.500 euros por metro cuadrado útil, tras el encarecimiento de la mano de obra y las nuevas exigencias en materia de eficiencia energética. A ello se suma un incremento del IPC del 2,9% en 2025, lo que "compromete la viabilidad de nuevas promociones si no se actualizan los precios máximos".

Además de elevar el módulo un 7,5%, se incorpora el municipio de Ribamontán al Mar a los seis ya establecidos con precio máximo superior -Santander, Castro Urdiales, Comillas, Suances, Torrelavega y Laredo-, atendiendo a su dinámica de demanda y características residenciales.

Con esta actualización --que ya anunció este miércoles la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, en el acto de inicio de la construcción de 12 viviendas de alquiler asequible en Torrelavega--, se pretende facilitar la promoción de nueva vivienda protegida, impulsar la participación del sector privado y garantizar el equilibrio territorial del mercado residencial.