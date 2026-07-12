Cantabria supera esta tarde los 36 grados

Archivo - Peña del Moro, en Ramales de la Victoria.-ARCHIVO - FNYH - Archivo

SANTANDER 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cantabria se ha despertado este domingo con temperaturas muy elevadas y así ha continuado siendo a lo largo de la tarde, donde en varios puntos se han superado los 36 grados.

Es el caso de Ramales de la Victoria donde el mercurio de los termómetros ya alcanzaba los 29,5 grados centígrados a las 8.00 de la mañana y que, a las 16.00 horas, registraba 36,4 grados, a poco más de tres menos que la máxima nacional marcada por Baztan, Navarra (39,9).

También ha superado la barreda de los 36ºC, Tama, en Cillorigo de Liébana, donde se han dado 36,3ºC.

Destacan igualmente los valores que han tenido esta tarde en Bárcena Mayor, en Los Tojos (35,9ºC); Treto, en Barcena de Cicero, y Castro Urdiales, ambos con 35,3ºC.

Y mientras que el sur también ha registrado temperaturas altas --Valderredible, 33,6ºC, y Reinosa, 31,3ºC--, en el litoral central y occidental el aeropuerto Seve Ballesteros ha marcado los 29 grados, San Vicente de la Barquera 26,3ºC y Santander 25,2ºC.

Cantabria está hasta la medianoche en aviso naranja (peligro importante) por tormentas que podrán ir acompañadas de rachas muy fuertes y granizo grande. Además, también está en alerta amarilla (peligro bajo) por lluvias. Se prevé un precipitación acumulada de 15 litros por metro cuadrado en una hora.

Esto ha motivado que el Gobierno autonómico active la fase de preemergencia del Plan Especial de Protección Civil por fenómenos meteorológicos adversos (METEOCANT), para el seguimiento de la situación.